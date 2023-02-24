Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü: ABD'nin Çin'in Hava Aracına Yönelik İftiraları Uluslararası Yükümlülükleri İhlal Ediyor

BEİJİNG, 24 Şubat (Xinhua) -- Çin, ABD'yi, Çin'e ait sivil insansız hava aracının "casus balonu" olduğuna yönelik iftiraları nedeniyle Chicago Sözleşmesi diye de bilinen Uluslararası Sivil Havacılık Sözleşmesi kapsamındaki yükümlülüklerini ve uluslararası hukukun birçok temel ilkesini ihlal...

BEİJİNG, 24 Şubat (Xinhua) -- Çin, ABD'yi, Çin'e ait sivil insansız hava aracının "casus balonu" olduğuna yönelik iftiraları nedeniyle Chicago Sözleşmesi diye de bilinen Uluslararası Sivil Havacılık Sözleşmesi kapsamındaki yükümlülüklerini ve uluslararası hukukun birçok temel ilkesini ihlal etmekle ve gücünü kötüye kullanmakla suçladı.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Wang Wenbin açıklamayı Cuma günü basın toplantısında, ABD hava sahasına beklenmedik girişinden sonra ABD ordusu tarafından düşürülen insansız hava aracı hakkında devam eden "analiz ve soruşturma" ile ilgili soru üzerine yaptı.

Wang, Çin'in açık şekilde defalarca ABD tarafına, Çin sivil insansız hava aracının ABD hava sahasına girişinin mücbir sebeplerden kaynaklanan tamamen kasıtsız, beklenmedik ve münferit bir olay olduğunu söylediğini hatırlattı.

Sözcü, ABD tarafının, enkazı kurtarmaktan kalıntıları analiz etmeye kadar tek taraflı ve gizli şekilde hareket ettiğini söyledi.

Çin'in konsolosluk koruma kanalı aracılığıyla ABD'den bu konuda bilgi vermesini talep ettiklerini belirten Wang, ancak ABD'nin bu talebe karşılık vermediğini vurguladı.

Çin'in sözde soruşturmanın bağımsızlığı, açıklığı ve şeffaflığını ciddi şekilde sorguladığını söyleyen Wang, "Böyle bir soruşturmanın güvenilirliği nedir?" diye sordu.

Wang, "ABD'nin olayla ilgili tutumu çoktan belli oldu. Tamamen iç siyaset malzemesine dönüştürülen olay, Çin'i kontrol altına alma ve baskılama stratejisine hizmet ediyor" ifadelerini kullandı.

Sözcü, ABD Başkanı Joe Biden'ın 1 Şubat gibi erken bir tarihte sivil hava aracının güç kullanılarak düşürülmesi emrini vermesi gibi, sözde soruşturma raporunun da şimdiden hazırlanıp hazırlanmamış olduğunu sorguladı.

"Rapordaki sözde sonuçlar, ABD tarafının bugünlerde sıklıkla yayımladığı asılsız söylem ve suçlamaların tekrarından başka bir şey değil" diyen Wang, "Böyle bir raporun Çin'e iftira atıp saldırmaktan başka ne gibi bir değeri olabilir?" dedi.