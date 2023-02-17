Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü: ABD'nin Çin Hava Aracına Yönelik Aşırı Tepkisi İkili İlişkilere "Ciddi Darbe" Vurdu

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Wang Wenbin, mücbir sebeplerle ABD hava sahasına giren Çin'e ait sivil insansız hava aracına karşı ABD'nin güç kullanması hakkında yorumda bulundu. Çarşamba günü konuşan Wang, bunun "açık şekilde aşırı bir tepki" olduğunu ve Çin ile ABD'nin ikili ilişkilerini istikrara kavuşturma konusunda gösterdiği çabalara ve kaydettiği ilerlemeye ciddi darbe vurduğunu söyledi.

SES (Çince): WANG WENBİN, Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü:

"Çin'e ait sivil insansız hava aracının ABD hava sahasına girmesi, mücbir sebeplere bağlı tamamen kasıtsız, beklenmedik ve münferit bir olaydır. Gerçekler açıktır ve saptırılmaları ya da yanlış sunulmaları mümkün değildir. Buna karşın ABD, hava sahasını terk etmek üzere olan sivil hava aracına karşı güç kullanmaya karar vermiştir. Bu, uluslararası hukukun ruhunu ve uluslararası uygulama teamüllerini ciddi şekilde ihlal eden açık bir aşırı tepkidir. ABD bu yaptığı ile, Bali'de liderlerin toplantısından bu yana ikili ilişkileri istikrara kavuşturma konusunda Çin ile ABD'nin sergilediği çabalara ve kaydettikleri ilerlemeye ciddi darbe vurmuştur. ABD'nin bu yaptığına şiddetle karşı çıkıyor ve ABD'yi Çin'in çıkarlarını zedeleyebilecek ya da gerilimi artırabilecek başka eylemlerde bulunmamaya çağırıyoruz.

Geçen yılın Mayıs ayından itibaren ABD, kendi topraklarından çok sayıda yüksek irtifa balonu salıvermiş, bu balonlar dünya çevresinde sürekli daireler çizerek ilgili Çin yetkilerinin izni olmaksızın Xinjiang ve Tibet de dahil olmak üzere Çin hava sahasında en az 10 kez yasadışı şekilde uçmuştur.

Çin'e ait sivil insansız hava aracının mücbir sebeplerle ABD hava sahasına kasıtsız girişi konusunda Çin sık sık ABD tarafına durumu bildirmiştir. Buna karşı ABD, kendi balonlarının Çin'in onayı olmaksızın Çin hava sahasında yasadışı şekilde uçuşu hakkında hiçbir şey söylememekte ve hatta Çin'i dezenformasyon yapmakla suçlamaktadır. ABD, Çin'e ait insansız hava aracının hava sahasına kasıtsız girişini, egemenliğinin ihlali olarak göstermektedir. O zaman kendi balonlarının Çin hava sahasından yasadışı üst geçişlerini nasıl açıklayacak? Çin, ABD balonlarının hava sahasında yasadışı uçuşları konusunu serinkanlı ve profesyonel bir şekilde ele almıştır. Buna karşın ABD, Çin'e ait sivil bir hava aracının mücbir sebeplerle hava sahasına kasıtsız girişine aşırı tepki vermiştir.

ABD, Çin'e ve uluslararası topluma açıklama yapmak, kendi davranışları hakkında düşünmek, Çin'e leke sürmeye ve saldırmaya son vermek ve ABD kamuoyu ile uluslararası toplumu yanlış yönlendirmeyi bırakmak zorundadır. Çin, gerekli görmesi halinde başka şekilde yanıt verme hakkını saklı tutmaktadır."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Beijing'den bildiriyor. (XHTV)