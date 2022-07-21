Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü: ABD'li Yetkili Taiwan Ziyaretinde Israr Ederse Çin Güçlü Şekilde Yanıt Verecek - Haberler

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Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü: ABD'li Yetkili Taiwan Ziyaretinde Israr Ederse Çin Güçlü Şekilde Yanıt Verecek

Xinhua - Güncel
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Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü: ABD'li Yetkili Taiwan Ziyaretinde Israr Ederse Çin Güçlü Şekilde Yanıt Verecek

BEİJİNG, 21 Temmuz (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Wang Wenbin, Perşembe günü yaptığı açıklamada, Çin'in ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Taiwan'a yapmayı planladığı ziyarete güçlü şekilde karşı çıkacağını ve ABD tarafının ziyaretin gerçekleşmesinde ısrar etmesi...

BEİJİNG, 21 Temmuz (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Wang Wenbin, Perşembe günü yaptığı açıklamada, Çin'in ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Taiwan'a yapmayı planladığı ziyarete güçlü şekilde karşı çıkacağını ve ABD tarafının ziyaretin gerçekleşmesinde ısrar etmesi halinde karşı önlemlerin alınacağını söyledi. Günlük basın toplantısında Çin tarafının Pelosi'nin Taiwan ziyaretine kesin olarak karşı çıkma konusundaki sert tutumunu defalarca dile getirdiğini kaydeden Wang, ABD Kongresi'nin ABD hükümetinin bir parçası olduğunu ve Taiwan konusunda ABD'nin taahhüdüne kesinlikle bağlı kalması gerektiğini de sözlerine ekledi. Wang, "Başkan Pelosi Taiwan'ı ziyaret ederse tek Çin ilkesini ve Çin ile ABD arasındaki üç ortak bildirideki hükümleri ciddi şekilde ihlal eder ve Çin'in egemenliği ile toprak bütünlüğüne zarar verir" dedi. Bunun Çin-ABD ilişkilerinin siyasi temeli üzerinde ciddi bir olumsuz etkisi olacağını ve "Taiwan'ın bağımsızlığını" talep eden ayrılıkçı güçlere son derece yanlış bir sinyal gönderdiğini ifade eden Wang, "ABD tarafı ziyarette ısrar ederse, Çin buna kararlı bir şekilde yanıt vermek ve karşı önlemler almak için güçlü bir şekilde hareket edecek. Biz ne söylüyorsak onu kastediyoruz" diye konuştu.

Xinhua / Güncel

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