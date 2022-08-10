Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü: Abd, İklim Değişikliği Görüşmelerinin Askıya Alınmasının Sonuçlarını Üstlenmeli

BEİJİNG, 10 Ağustos (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Wang Wenbin, Çarşamba günü yaptığı açıklamada ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Taiwan'a yaptığı ziyaretin bir sonucu olarak Çin'in iklim değişikliği konulu Çin-ABD görüşmelerini askıya aldığını ve bunun tüm sorumluluğunun ABD'nin üzerinde olduğunu söyledi. Günlük rutin basın toplantısında konuşan Wang, "İlk olarak, Çin tarafından alınan karşı önlemler, Pelosi'nin Taiwan'a yaptığı kışkırtıcı ziyarete dair meşru ve halkı tepkilerdir" dedi. Sözcü, Çin'in ABD tarafına tek-Çin ilkesinin Çin'in diğer ülkelerle ikili ilişkiler geliştirmesinin politik temeli olduğu konusunu defalarca net şekilde dile getirdiğini de sözlerine ekledi. Çin'in güçlü muhalefetine rağmen Pelosi'nin Çin'in Taiwan bölgesine yaptığı provakatif ziyarette ısrar etmesinin Çin'in egemenliği ile toprak bütünlüğünü ciddi şekilde zedelediğini kaydeden Wang, "Bu gezi aslında Çin-ABD ilişkilerinin siyasi temelini sarsan ABD hükümetinin göz yumması ve desteğiyle gerçekleşti ve ikili ilişkiler ile işbirliğinde büyük aksamalara yol açmaya mahkum" diye konuştu. "Çin'in daha önce de söylediği gibi ABD tarafı şaşkınlığa uğramamalı" diyen Wang, ikinci olarak da Pelosi'nin Taiwan'ı ziyaretinin sonucu olan Çin-ABD iklim değişikliği görüşmelerinin askıya alınmasının bütün sonuçlarını da ABD tarafının üstlenmesi gerektiğini söyledi.

Wang, "Sorumluluk sahibi bir büyük ülke olarak Çin, her zaman olduğu gibi iklim değişikliği konusunda da uluslararası ve çok taraflı işbirliklerinde yer almayı sürdürücek" diye ekledi. Çin'in karbon emisyonunu zirveye çıkarmanın ardından nötrlüğe ulaştırma hedefine bağlı kalmayı, iklim değişikliğine dair ana kanallardaki müzakerelerde aktik rol almayı, kapasitesi dahilinde gelişmekte olan ülkelere destek ile yardım sunmayı ve iklim değişikliğiyle küresel mücadeleye kendi katkılarını yapmayı sürdüreceğini belirten Wang, üçüncü olarak da ABD tarafının tarihi sorumluluklarını ve iklim değişikliği alanındaki yükümlülüklerini ciddiyetle üstlenmesi gerektiğini ifade etti. "Çin, iklim değişikliğiyle mücadelede eyleme geçmeksizin sadece slogan atmanın işe yaramayacağına yönelik tutumunu her zaman sürdürdü" diyen Wang, ABD Yüksek Mahkemesi'nin de kısa süre önce Çevre Koruma Ajansı'nın (EPA) sera gazı emisyonlarının düzenlenmesine dair yetkisini kısıtlayan bir karara imza attığını hatırlattı ve şöyle devam etti: "Ayrıca ABD, Xinjiang'la ilgili konuları Çin'in güneş enerjisi şirketlerine yaptırım uygulamak için bahane olarak kullanarak Çin-ABD işbirliği iklimini ve Çin ile diğer ülkelerin iklim değişikliğiyle mücadele çabalarını doğrudan baltaladı. "Böylesine çelişkili bir yaklaşım, ABD tarafının iklim değişikliğiyle başa çıkma yeteneği ve kararlılığı hakkında şüpheler uyandırıyor. Amerika Birleşik Devletleri, iklim değişikliğini ele alma konusundaki tarihsel sorumluluklarını ve gerekli yükümlülüklerini ciddiyetle yerine getirmeli ve eylemsizliği için mazeret üretmeyi bırakmalı."