Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü: Abd, Çinli Şirketleri Karalamaya ve Baskılamaya Son Vermeli

BEİJİNG, 29 Mart (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, ABD'nin piyasa ekonomisi ve adil rekabet ilkelerine ciddiyetle saygı duyması ve Çinli şirketleri karalamaktan ve baskı altına almaktan vazgeçmesi gerektiğini söyledi.

BEİJİNG, 29 Mart (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, ABD'nin piyasa ekonomisi ve adil rekabet ilkelerine ciddiyetle saygı duyması ve Çinli şirketleri karalamaktan ve baskı altına almaktan vazgeçmesi gerektiğini söyledi.

ABD Temsilciler Meclisi Dışişleri Komitesi, yabancı düşmanların denizaltı kabloları destekleme yeteneği olan mal ve teknolojilere erişimini ya da bu mal ve teknolojilerin başka amaçlarla kullanılmasını engelleyen ve böylelikle ABD'nin kilit önemdeki altyapı üzerinde kontrol ve rekabet avantajını pekiştirip artıran Denizaltı Kablo Kontrol Yasası'nın kabul edildiğini bildirmişti. Batı medyasında çıkan ve ismi açıklanmayan kaynaklara dayandırılan haberlerde, Çin'in sözde casusluk çalışmalarından endişe duyan ABD'nin, son yıllarda Çinli HMN Tech şirketinin, denizaltı kablolarıyla ilgili projeler de dahil, çeşitli projelere girmesini engellediği dile getirilmişti.

Salı günkü günlük basın toplantısında bu tür haberlere ilişkin değerlendirmesi sorulan Sözcü Mao, Çin hükümetinin her zaman Çinli şirketleri piyasa ilkeleri, uluslararası kurallar ve yerel yasalara uygun şekilde uluslararası yatırım ve işbirliğine girmeye teşvik ettiğini söyledi.

Mao, "ABD'nin ulusal güvenlik kavramını aşırı genişleterek yabancı şirketleri engellemesini ve devlet gücünü kullanarak normal piyasa kuralları ve düzenini bozmasını kabul etmiyoruz" dedi.

Sözcü, rekabet üstünlüğü arayışının kötü davranışları meşrulaştırmadığını ve kişinin kendi yanlış davranışını gerekçelendirmek için kuralları ihlal edebileceği ya da başkalarını haksız şekilde "casuslukla" suçlayabileceği anlamına gelmediğini vurguladı.