Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü: Abd, Çin'in İç İşlerine Müdahale Ederken İşbirliği Talep Edemez

BEİJİNG, 31 Ocak (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning Pazartesi günü düzenlediği olağan basın toplantısında, ABD tarafının Çin'in iç işlerine karışmaya ve Çin'in çıkarlarına zarar vermeye devam ederken Çin'den iletişim ve işbirliği talep edemeyeceğini söyledi.

Mao'nun bu sözleri, ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü'nün, Bakan Blinken'in yakında Çin'e yapacağı ziyaretten defalarca bahsetmesi ve ekibinin Çin ile "rekabeti sorumlu bir şekilde nasıl yöneteceğini ve ulusötesi zorluklarda işbirliğini nasıl hızlandıracağını" tartışacağını söylemesinin, ayrıca Taiwan, fentanil, Ukrayna ve Kore Yarımadası ile ilgili meselelere ilişkin endişelerini dile getirmesinin ardından geldi.

Mao, Çin'in ABD ile gelişen ilişkilerde karşılıklı saygı, barış içinde birarada yaşama ve kazan-kazan işbirliğinden oluşan üç ilkeyi izlediğini belirterek, Çin'in aynı zamanda kendi egemenliğini, güvenliğini ve kalkınma çıkarlarını savunma taahhüdünü sürdürdüğünü de sözlerine ekledi.

"Çin rekabetten ürkmüyor ve çekinmiyor, ancak tüm Çin-ABD ilişkilerinin yalnızca rekabetle tanımlanmasına ve rekabetin diğer ülkeleri kontrol altına almak ve bastırmak için bir bahane olarak kullanılmasına karşıyız" dedi.

Mao, Çin'in ABD tarafıyla karşılıklı saygı, eşitlik ve karşılıklı yarar temelinde hem ikili hem de çok taraflı iletişim ve işbirliğine hazır olduğunu, ancak ABD'nin Çin'in iç işlerine karışmaya ve Çin'in çıkarlarına zarar vermeye devam ederken Çin'den iletişim ve işbirliği talep edemeyeceğini söyledi.

Taiwan sorununun Çin'in temel çıkarlarının merkezinde yer aldığına, Çin-ABD ilişkilerinin siyasi temeli ve Çin ile ABD arasında aşılmaması gereken bir numaralı kırmızı çizgi olduğuna işaret eden Mao, "ABD hiçbir zaman bu kırmızı çizgiyi aşmaya çalışmamalı" dedi.

Çin'in fentanil ile ilgili maddeleri resmi olarak birlikte sınıflandıran dünyadaki ilk ülke olduğuna dikkat çeken Mao, Çin'in BM uyuşturucuyu kontrol altına alma sözleşmeleri çerçevesinde uluslararası uyuşturucuyla mücadele alanında yürütülen kanun yaptırımı işbirliğinde aktif rol aldığını söyledi. Mao, Çin'in narkotikle mücadele kapasitesinin, ABD'nin ilgili Çinli kurumlara uyguladığı yaptırımlar tarafından ciddi şekilde engellendiğini de sözlerine ekledi.

Mao, "Bu yaptırımlara kesinlikle karşıyız ve ABD'yi suçu başka yöne çevirmek yerine uyuşturucuyla mücadeleye dair yetersiz çabaları üzerinde düşünmeye çağırıyoruz" dedi.

Mao ayrıca, Çin'in Ukrayna ve Kore nükleer meselesinde siyasi bir çözüm aramaya ve tarafları masaya oturtmaya kararlı olduğunu ve gerilimi körükleyip durumu daha da kötüleştirebilecek her türlü söylem veya eyleme karşı olduğunu belirtti.

Mao, ABD'nin, Çin ile birlikte çalışmasını ve Çin-ABD etkileşimlerinin çatışma ve sıfır toplamlı rekabetle değil, diyalog ve kazan-kazan işbirliği ile tanımlanmasına izin vermesini ve iki devlet liderinin, ikili ilişkileri sağlıklı ve istikrarlı büyüme yoluna geri döndürmek için vardığı önemli ortak anlayışları hayata geçirmesini umduklarını belirtti.