Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü: ABD Casusluk Amacıyla Siber Silah Kullanmaya Son Vermeli

BEİJİNG, 5 Mayıs (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı'nın (CIA) tüm dünyada yürüttüğü siber saldırı faaliyetlerine karşı uluslararası toplumu yüksek alarm durumunda kalmaları yönünde uyararak ABD'nin casusluk ve siber saldırı amacıyla siber...

BEİJİNG, 5 Mayıs (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı'nın (CIA) tüm dünyada yürüttüğü siber saldırı faaliyetlerine karşı uluslararası toplumu yüksek alarm durumunda kalmaları yönünde uyararak ABD'nin casusluk ve siber saldırı amacıyla siber silah kullanımına son vermesi gerektiğini söyledi.

Mao Perşembe günkü olağan basın toplantısında, Çin Ulusal Bilgisayar Virüsü Acil Müdahale Merkezi ve 360 Total Security şirketi tarafından yayımlanan "'Hacker İmparatorluğu': ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı" adlı rapor hakkında yorumlarının sorulması üzerine bu açıklamayı yaptı.

Rapordan alıntı yapan Mao, CIA'in uzun yıllar boyunca yabancı hükümetlerden, şirketlerden ve vatandaşlardan istihbarat bilgileri topladığını söyledi. Raporda CIA'in dünya genelinde sınır ötesi örtülü eylemler organize etmenin, yönetmenin ve bunları denetlemenin yanı sıra gizlice "barışçıl evrim" ve "renkli devrimler" yürüttüğü belirtiliyor.

"Uluslararası toplum, bu hamlelere karşı yüksek alarm durumunda olmalıdır" diyen sözcü, raporda ortaya konulduğu üzere Çin'de ve diğer ülkelerde meydana gelen çok sayıda vakanın, CIA'in dünya genelinde yıllardır siber saldırılar yürüttüğünü bir kez daha kanıtladığını belirtti.

Mao, ABD'nin uluslararası toplumun endişelerini ciddiye alıp bu endişelere yanıt vermesi, casusluk ve küresel siber saldırı amacıyla siber silah kullanmayı bırakması gerektiğini vurguladı.