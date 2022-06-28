Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü: Abd, 'Borç Tuzağı' Oluşturmaktan Sorumlu Tutulmalı

BEİJİNG, 28 Haziran (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zhao Lijian Pazartesi günü yaptığı açıklamayla Çin tarafından önerilen Kuşak ve Yol İnisiyatifi'ne borç tuzağı demenin asılsız anlatı olduğunu, asıl ABD'nin "borç tuzağı" oluşturmaktan sorumlu tutulması gerektiğini söyledi.

Zhao söz konusu açıklamayı, günlük basın bilgilendirme toplantısı sırasında ABD'nin Kuşak ve Yol İnisiyatifi'ne yönelik suçlamalarına yanıt verirken yaptı. Zhao, "Kuşak ve Yol İnisiyatifi'ne borç tuzağı demek asılsız anlatıdır" dedi. Zhao, Kuşak ve Yol İnisiyatifi'nin uygulamaya konmasından bu yana geçen dokuz yılda yaygın istişare, ortak katkı ve paylaşımlı fayda ilkesini izlediğini ve ortak ülkelere ve halklarına somut faydalar sağladığını vurguladı. Dünya Bankası tahminlerine göre tüm Kuşak ve Yol İnisiyatifi ulaşım altyapısı projelerinin uygulamaya konması halinde 2030 yılına kadar Kuşak ve Yol İnisiyatifi'nin dünya için 1,6 trilyon ABD doları tutarında gelir üreteceğini, bunun da küresel GSYİH'nin yüzde 1,3'üne karşılık geldiğini hatırlatan Zhao, gelirin yüzde 90'ına kadarının ortak ülkelere gideceğini dile getirdi.

Zhao, Kuşak ve Yol İnisiyatifi'nin 2015'ten 2030'a kadar 7,6 milyon kişinin aşırı yoksulluktan, 32 milyon kişinin de orta düzeyli yoksulluktan kurtarılmasına katkıda bulunabileceğini ifade etti. Sözcü, "Aslında hiçbir Kuşak ve Yol İnisiyatifi ortağı, 'borç tuzağı' suçlamasına kabul etmemiştir. Asıl ABD, 'borç tuzağı' oluşturmaktan sorumlu tutulmalıdır" diye konuştu. Zhao, ABD'nin yayılmacı para politikalarının, gevşek denetimli finansal inovasyonunun ve kötü niyetli açığa satışlarının, gelişmekte olan ülkelerin üzerine borç tuzağı bindirdiğini ve bazı ülkelerin borç tuzağına düşmesinin nedeninin bu olduğunu söyledi. G7 tarafından önerilen yeni inisiyatif bağlamında, Zhao, Çin'in her zaman küresel altyapıyı teşvik eden inisiyatifleri memnuniyetle karşıladığını vurguladı, bu inisiyatiflerin birbirlerinin etkisini yok etmesi gerekmediğini ifade etti. Zhao, "Bizim karşı çıktığımız şey, jeopolitik hesapları ilerletme ve altyapı geliştirmenin teşvik edilmesi adına Kuşak ve Yol İnisiyatifi'ne çamur atma hamleleridir" diye ekledi. Sözcü, "Bir yıl önce yine bir G7 Zirvesi'nde ABD'nin B3W İnisiyatifi'ni önerdiğini hatırlıyorum. O dönemde ABD, Kuşak ve Yol İnisiyatifi'nden farklı bir şekilde küresel altyapının geliştirilmesine çalışıyordu. B3W ya da başka bir inisiyatif fark etmez, dünya, insanlara gerçek anlamda yararı olacak gerçek yatırım ve projeler görmek istiyor" diye konuştu.

Xinhua / Güncel