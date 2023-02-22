Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü: Abd, Barış Savunuculuğu Yaparken Bir Yandan da Savunma Endüstrisinin Ceplerini Dolduruyor

BEİJİNG, 22 Şubat (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Wang Wenbin, ABD'li yetkililerin asılsız iddialarını yalanlayarak, ABD'nin gerçek doğasını yani dünya için "barışın savunucusu" olmaktan çok bir sorun kaynağı olduğunu göstermeye yetecek kadar çok kanıt bulunduğunu söyledi.

BEİJİNG, 22 Şubat (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Wang Wenbin, ABD'li yetkililerin asılsız iddialarını yalanlayarak, ABD'nin gerçek doğasını yani dünya için "barışın savunucusu" olmaktan çok bir sorun kaynağı olduğunu göstermeye yetecek kadar çok kanıt bulunduğunu söyledi.

Sözcü Wang Salı günü yaptığı açıklamada, ABD'nin Ukrayna'daki savaş alanı için en büyük silah kaynağı olduğuna dikkat çekerek, daha dün günlük bir basın toplantısında ABD tarafının Ukrayna'ya 500 milyon ABD doları değerinde bir askeri yardım daha açıkladığını söyledi.

Wang, "İnsanlar, Çin'in silah teklif ettiğini iddia ederek yanlış bir kanı uyandıran ABD'nin neyin peşinde olduğunu ve oturup savunma endüstrisinin ceplerini doldurmasını izleyen ABD'nin, dünyaya barış istediğini söylemesinin adil olduğunu düşünüp düşünmediğini merak ediyor" dedi.

Wang, "ABD'nin 'son Afgan'a kadar savaşma' stratejisiyle Afganistan'da neler yaptığını hepimiz gördük. Şimdi Ukrayna'nın 'son Ukraynalıya kadar savaşmasını' mı istiyor?" dedi.

Sözcü, Çin ve Rusya arasında geliştirilen kapsamlı stratejik koordinasyon ortaklığının, herhangi iki bağımsız devletin egemenlik hakkı dahilinde olan herhangi bir üçüncü tarafla ittifak yapmama, çatışmama ve hedef almama temelinde inşa edildiğini vurguladı.

"ABD'nin Çin-Rusya ilişkilerine suçlamada bulunmasını ve hatta baskı kurmasını kabul etmiyoruz" diyen Wang, ABD'nin yaptıkları üzerinde ciddi bir şekilde düşünmesi, alevleri körüklemeyi veya bundan kar elde etmeyi bırakması ve Çin'in yaptığı gibi barış görüşmelerini ilerletmeye gerçekten bağlı kalması gerektiğini söyledi.