Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü: Abd-Avrupa İşbirliği Üçüncü Tarafları Hedef Almamalı

BEİJİNG, 5 Aralık (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, Pazartesi günü yaptığı açıklamada, Amerika Birleşik Devletleri ile Avrupa arasındaki işbirliğinin herhangi bir üçüncü tarafı hedef almaması gerektiğini söyledi.

BEİJİNG, 5 Aralık (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, Pazartesi günü yaptığı açıklamada, Amerika Birleşik Devletleri ile Avrupa arasındaki işbirliğinin herhangi bir üçüncü tarafı hedef almaması gerektiğini söyledi.

Mao, bu açıklamayı düzenli basın toplantısında, bu ayın başında düzenlenen ve Çin'in ele alındığı ABD-AB Diyaloğu dördüncü üst düzey toplantısından çıkan Çin'e yönelik suçlamalara ilişkin yorumu sorulduğunda yaptı.

Mao, yanıt olarak, "Çin, ABD ve AB'nin Çin'in iç işlerine müdahalesini ve Çin'e yönelik karalamaları kesin biçimde reddediyor" dedi.

Mao, "ABD ve AB bir taraftan 'BM Antlaşması'nın merkezi rolünü korumaya' odaklanacaklarını söylerken, diğer taraftan BM Antlaşması'ndaki uluslararası anlaşmazlıkların barışçıl yollarla çözülmesi ve ülkelerin iç işlerine müdahale edilmemesi gibi ilkeleri göz ardı ediyor ve hatta Çin'in iç işlerine karışan, insan hakları adına Irak ve Suriye gibi egemen ülkelere karşı savaş açanlar yine ABD ve bazı Avrupa ülkeleridir" dedi.

Mao, "Ekonomik baskıyı tartışmak isteyen varsa, önce ABD'nin alenen ülkeleri Çinli şirketler tarafından yapılan ekipmanları kullanmayı bırakmaya ve Çin ile işbirliğini durdurmaya zorlamasına bir bakmalı" dedi.

ABD, CHIPS ve Bilim Yasasını çıkardı, Çin'e karşı ekonomik uyguladığı zorbalığa müttefiklerine kattı, Çin'den ayrışmaya ve Çin'in tedarik zincirlerini kesmeye çalıştı. ABD'nin Enflasyon Azaltma Yasası, Avrupalı şirketleri üretim hatlarını Amerika'ya taşımaya zorluyor. Mao, bunların hepsinin, ekonomik baskıyı betimleyen örnekleri oluşturduğunu söyledi.

Mao, "ABD-AB işbirliği, herhangi bir üçüncü tarafı hedef almamalı, bilhassa Çin'i bir sorun haline getirmeye veya çatışmayı körüklemeye çalışmamalı" dedi.

ABD ve AB'nin dünyadaki büyük güçler olarak sorumluluk göstermeleri ve dünya istikrarı ve refahı için daha fazla şey yapmaları gerektiğini de sözlerine ekledi.