Çin Dışişleri Bakanlığı: Siber Hırsızlık Konusunda ABD Rakipsiz Konumda

BEİJİNG, 28 Nisan (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, siber hırsızlık söz konusu olduğunda ABD'nin rakipsiz olduğunu söyledi.

Sözcü Mao söz konusu açıklamayı Cuma günü düzenlenen olağan basın brifingi sırasında, ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) direktörünün Çin'e ilişkin son açıklamalarına dair gelen bir soruya cevaben yaptı.

Siber hırsızlık konusunda kimsenin ABD ile yarışamayacağını söyleyen Mao, ABD istihbaratının Alman ve Çinli makamlar arasındaki görüşmeleri dinlediği yönündeki haberlere ilişkin, "Bunda şaşılacak bir şey yok" yorumunda bulundu. Alman basınında yer alan haberlerde, bu yılın Şubat ayında Çin ve Alman savunma bakanlıkları arasında Berlin'de yapılan bir çalışma diyalogunu ABD istihbaratının gizlice dinlediği aktarılmıştı.

ABD'nin teknolojik avantajını uzun zamandır müttefiklerine ve dünyanın geri kalanına karşı büyük çaplı gözetleme, istihbarat hırsızlığı ve siber hırsızlık faaliyetleri için kullandığını ve bunun uzun zamandır sır olmaktan çıktığını söyleyen Mao, ABD'nin diğer ülkeleri suçlamadan önce dönüp kendine bakması gerektiğini sözlerine ekledi.