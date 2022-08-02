Çin, Tayvan hamlesinin ardından ABD'yi açık açık tehdit etti: Ateşle oynayan kendini yakar

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Asya gezisi çerçevesinde Tayvan'ı da ziyaret kapsamında alması Washington ile Pekin arasında tansiyonu yükseltti. Pelosi ve beraberindeki heyeti taşıyan uçağın Tayvan Havalimanı'na iniş yapmasının ardından iki ülkeyi karşı karşıya getiren hamleler geldi.

ÇİN SAVAŞ UÇAKLARI HAVALANDI

Pelosi'nin uçağı, yerel saatle salı gecesi 22.45'te Taipei Songshan Havalananı'na iniş yaptı. Ziyaretin gerçekleşmesi halinde saldırı tehditlerinde bulunan Çin ordusu, savaş uçaklarını harekete geçirdi. Çin devlet kanalı CGTN, Çin Su-35 savaş uçaklarının Tayvan Boğazı'nı geçerek Tayvan'a doğru gittiğini bildirdi. Uçakların dakikalar içinde "müdahale etmeye hazır" olacağı ifade edildi.

ABD JETLERİ HAREKETE GEÇTİ

Bölgede gerilim artarken ABD Japonya'daki üssünde bulunan uçaklarını harekete geçirdi. ABD'nin Okinawa Üssü'nden 8 F-15 savaş uçağı ve 5 tanker uçağı havalandı.

"BU DAVRANIŞ ATEŞLE OYNAMAK GİBİ"

Ziyaret sonrası Çin Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD'ye savaş tehdidi geldi. Çin Dışişleri Bakanlığı, Pelosi'nin Tayvan ziyaretine ilişkin "Bu davranış, ateşle oynamak gibi, son derece tehlikeli. Ateşle oynayan kendini yakar" değerlendirmesinde bulundu.

25 YIL ARADAN SONRA İLK ZİYARET

Pelosi'nin söz konusu ziyareti 25 yıl aradan sonra Tayvan'a giden en üst düzey ABD'li yetkili olması açısında önem taşıyor. Tayvan'ı ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Cumhuriyetçi Newt Ginrich 1997 yılında ziyaret etmişti. Nancy Pelosi, uzun yıllardır demokrasi ve insan hakları konularında Çin'e yönelttiği sert eleştirilerle biliniyor. Pelosi, 1989 yılında meydana gelen Tiananmen olaylarından 2 yıl sonra Pekin'e yaptığı ziyarette Tiananmen Meydanı'na giderek, "Çin'de demokrasi için ölenlerin anısına" yazılı siyah bir pankart açmıştı. Çinli güvenlik güçlerinin müdahalesiyle pankart kapatılmış, Pelosi ve beraberindekiler meydandan uzaklaştırılmıştı.