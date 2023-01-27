Çin Dışişleri Bakanlığı'nın Hksar'daki Komisyon Ofisi, ABD Başkonsolosu'nu 'İnsan Hakları Savunucusu' Gibi Davranmayı Bırakmaya Çağırdı

HONG KONG, 27 Ocak (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı'nın Hong Kong Özel İdari Bölgesi'ndeki (HKSAR) Komisyon Ofisi Perşembe günü, ABD'nin Hong Kong Başkonsolosu'nun Hong Kong ulusal güvenlik yasası, hukukun üstünlüğü, HKSAR'ın hak ve özgürlükleri ile ilgili söylemini şiddetle reddetti ve kınadı.

HONG KONG, 27 Ocak (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı'nın Hong Kong Özel İdari Bölgesi'ndeki (HKSAR) Komisyon Ofisi Perşembe günü, ABD'nin Hong Kong Başkonsolosu'nun Hong Kong ulusal güvenlik yasası, hukukun üstünlüğü, HKSAR'ın hak ve özgürlükleri ile ilgili söylemini şiddetle reddetti ve kınadı.

ABD'nin Hong Kong Başkonsolosu, Hong Kong'daki hukukun üstünlüğüne ve özgürlüğe yönelik iftirada bulundu, Hong Kong'daki ulusal güvenlik yasasına ve Ulusal Halk Kongresi (NPC) Daimi Komitesi'nin Hong Kong'daki ulusal güvenlik yasasına ilişkin yasal yorumlamasına saldırdı ve bir ABD düşünce kuruluşu tarafından Hong Kong'un ekonomik görünümü hakkında düzenlenen bir seminerde Hong Kong'un iş ortamını itibarsızlaştırdı.

Komisyon ofisinden bir sözcü, Hong Kong'un anavatana dönmesinden bu yana geçen 25 yılda, Çin merkezi hükümetinin "bir ülke, iki sistem" ve "Hong Kong halkının Hong Kong'u yüksek derecede özerklikle yönetmesi" ilkelerini tam, doğru ve kararlı bir şekilde uygulamasına bağlı kaldığını" ve Hong Kong sakinlerinin sahip olduğu yasal haklar ve özgürlükleri güçlü bir şekilde koruduğunu söyledi.

Şu anda Hong Kong'un kaostan istikrar ve refaha doğru ilerleyen yeni bir dönemde olduğuna dikkat çeken sözcü, bu aşamada yeni dönem HKSAR hükümetinin ulusal güvenliği korumak, ekonomik canlılığı yeniden sağlamak ve insanların ihtiyaçlarını karşılamak için tüm sosyal sektörlerle el ele verdiğinin altını çizdi.

Sözcü, Hong Kong'daki ulusal güvenlik yasasının, ulusal güvenliğin korunmasında Hong Kong'un yasal boşluklarını kapadığına, çok az sayıda suç zanlısını hedef aldığına ve Hong Kong sakinlerinin ezici çoğunluğunun çıkarlarını koruduğuna dikkat çekti.

Sözcü buna ilaveten, Ulusal Halk Kongresi Daimi Komitesi'nin geçen ay Hong Kong'daki ulusal güvenlik yasasına ilişkin yorumunun, yasanın asıl amacını netleştirdiğini ve HKSAR'ın Hong Kong'da ulusal güvenlik yasasının uygulanmasında karşılaşılan sorunları ele alması için daha net yollar sağlayarak, HKSAR'ın ulusal güvenliği koruması için uygulama mekanizmasını iyileştirdiğini bildirdi.

Sözcü, tamamen meşru, gerekli, zamanında ve yasal bir eylem olan yorumun Hong Kong'daki tüm sosyal sektörler tarafından memnuniyetle karşılandığını ve desteklendiğini söyledi.

Çin'in HKSAR hükümeti de Perşembe günü, ABD'nin Hong Kong Başkonsolosu'nun asılsız sözlerini, iftiralarını ve karalamalarını şiddetle kınadı. Ayrıca, HKSAR hükümetinin ulusal güvenliği koruma çalışmalarına yönelik önyargılı yorumlara da sert bir şekilde karşı çıktı.

HKSAR hükümetinin bir sözcüsü, ABD Başkonsolosu tarafından Hong Kong ulusal güvenlik yasasının HKSAR'da uygulanmasına karşı uydurma ve asılsız iddiaların, hiç yoktan sorun çıkarmaya yönelik açık girişimler olduğunu ve korku tellallığına vardığını söyledi. Sözcü bunun, ABD hükümetinin ve politikacılarının baskıcı ve otoriter tutumunu açıkça ortaya koyduğunu da belirtti.

ABD'nin Hong Kong Başkonsolosu'nun geçen yıl NPC Daimi Komitesi tarafından Hong Kong ulusal güvenlik yasasını yorumlanmasına karşı çarpık suçlaması ve karalaması konusunda ise HKSAR hükümeti sözcüsü, NPC Daimi Komitesi'nin, "tek ülke, iki sistem" ilkesi ve hukukun üstünlüğü ilkesinin bir tezahürü olan Çin Halk Cumhuriyeti Anayasası ve Hong Kong ulusal güvenlik yasasının ilgili hükümlerine uygun olarak yorumlama yetkisini kullandığına ciddiyetle işaret etti.

Sözcü, Hong Kong kolluk kuvvetleri tarafından Hong Kong ulusal güvenlik yasası veya herhangi bir yerel mevzuat kapsamında gerçekleştirilen tüm yasaları uygulama eylemlerinin, delillere dayalı, kesinlikle hukuka uygun ve ilgili kişi, kurum ve kuruluşların eylemlerine yönelik olduğunu ve bunların siyasi duruşları, geçmişleri veya meslekleri ile hiçbir ilgisi olmadığını kaydetti.

Hong Kong'un anavatana dönmesinden bu yana Hong Kong'daki insan haklarının hem Çin Halk Cumhuriyeti Anayasası hem de HKSAR Temel Yasası tarafından her zaman güçlü bir şekilde anayasal olarak güvence altına alındığını vurgulayan sözcü, Hong Kong ulusal güvenlik yasasının, HKSAR'da ulusal güvenliğin korunmasında insan haklarına saygı gösterilmesini ve korunmasını açıkça öngördüğünü belirtti.

Hong Kong'un ekonomik beklentileri hakkında HKSAR hükümet sözcüsü, Hong Kong ulusal güvenlik yasasının uygulanmasıyla sağlanan sosyal istikrarın yanı sıra anakara ile yakın finansal entegrasyon sayesinde yatırımcıların, Hong Kong'un kalkınma beklentilerine daha fazla güven duyarak Hong Kong pazarıyla daha fazla ilgilenmeye başladıklarına dikkat çekti. Sözcü, anakara ve dünyanın diğer bölgeleriyle normal seyahatlerin ve alışverişlerin yeniden başlamasıyla birlikte, Hong Kong'un ekonomik görünümünün bu yıl daha da iyimser olacağına vurgu yaptı.