Çin Dışişleri Bakanlığı'nın Hksar'daki Komisyon Ofisi, ABD'li Politikacılara Daha Fazla Yanlış Yapmamaları Çağrısı Yaptı

HONG KONG, 22 Aralık (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı'nın Hong Kong Özel İdari Bölgesi'ndeki (HKSAR) Komisyon Ofisi, Hong Kong'daki ulusal güvenlik yasasının karalanması ve Hong Kong ile ilgili konular dahil Çin'in içişlerine müdahale anlamına gelen sözde "Hong Kong İnsan Hakları ve...

HONG KONG, 22 Aralık (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı'nın Hong Kong Özel İdari Bölgesi'ndeki (HKSAR) Komisyon Ofisi, Hong Kong'daki ulusal güvenlik yasasının karalanması ve Hong Kong ile ilgili konular dahil Çin'in içişlerine müdahale anlamına gelen sözde "Hong Kong İnsan Hakları ve Demokrasi Yasası"nın üçüncü yıldönümü bahanesiyle, birkaç ABD senatörünün ABD hükümetine gönderdiği mektubu şiddetle kınadı ve kesin şekilde reddetti.

Ofis sözcüsü Çarşamba gecesi yaptığı açıklamada, üç yıl önce "Hong Kong İnsan Hakları ve Demokrasi Yasası"nın yürürlüğe girmesinin, Çin'in içişlerine ABD iç yasalarıyla yapılan büyük bir müdahale olduğunu söyledi.

"Bugün bazı ABD'li politikacılar Hong Kong'daki ulusal güvenlik yasasına saldırmak ve Hong Kong'un hukukun üstünlüğüne ve yargı bağımsızlığına müdahale etmek için böyle absürt bir yasayı kullanmaya çalışıyor" diyen sözcü, söz konusu politikacıların Hong Kong'daki Çin karşıtı güçlerle işbirliği yaptığını ve ABD hükümetinden Çin ve Çin'in Hong Kong'una baskı yapmasını istediklerini belirtti.

Sözcü, dünya genelindeki ülkelerin uluslararası hukukun da desteklediği uluslararası düzen ile Birleşmiş Milletler Antlaşması'nın amaç ve ilkelerine dayalı uluslararası ilişkileri düzenleyen temel normları desteklemeleri gerektiğine işaret etti.

Sözcü, ancak bazı ABD'li politikacıların, uluslararası hukuku ve uluslararası ilişkileri düzenleyen temel normları hiçe sayarak, Hong Kong'un işlerine yaptırımlarla müdahale etmeyi, ABD şirketlerinin Hong Kong'a yatırım yapmasını engellemeyi saplantı haline getirdiğini ve hatta Hong Kong'un çok taraflı mekanizmalardaki oy payını azaltmak için yaygara kopardığını söyledi.

Sözcü, "Bu da Hong Kong'u karıştırmak ve Çin'i kontrol altına almak için Hong Kong'u kullanma niyetlerini tam olarak ortaya koyuyor" dedi.

Sözcü, gerek yurtiçi gerekse yurtdışında insan hakları ve demokrasi sicili zayıf olan ABD'nin, diğer ülke ve bölgelerin içişlerine karışacak konumda olmadığını vurguladı.

Hong Kong'un Çin'in bir parçası olduğunu ve hukukun üstünlüğü ile yönetildiğini belirten sözcü, Hong Kong ile ilgili konuların tamamen Çin'in içişleri olduğunu belirtti.

Sözcü, ABD'deki ilgili siyasileri, durumu haklı görmeye, uluslararası hukuk ilkelerine ve uluslararası ilişkileri düzenleyen temel normlara uymaya, Hong Kong meseleleri de dahil olmak üzere Çin'in içişlerine karışmaya son vermeye ve yanlış yolda ilerlemekten kaçınmaya çağırdı.