Çin Dışişleri Bakanlığı'nın Hksar'daki Komisyon Ofisi: Abd, Hong Kong'daki Hukukun Üstünlüğünü İnsan Hakları Adına Ayaklar Altına Almayı Bırakmalı

HONG KONG, 11 Aralık (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı'nın Hong Kong Özel İdari Bölgesi'ndeki (HKSAR) Komisyon Ofisi Pazar günü yaptığı açıklamada, ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü ve birkaç ABD kongre üyesinin, HKSAR mahkemesinin Jimmy Lai'nin sahtekarlık davasına ilişkin hukuka dayalı kararı...

HONG KONG, 11 Aralık (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı'nın Hong Kong Özel İdari Bölgesi'ndeki (HKSAR) Komisyon Ofisi Pazar günü yaptığı açıklamada, ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü ve birkaç ABD kongre üyesinin, HKSAR mahkemesinin Jimmy Lai'nin sahtekarlık davasına ilişkin hukuka dayalı kararı ve Hong Kong'daki insan hakları ve hukukun üstünlüğü durumuyla ilgili sorumsuz yorumlarını şiddetle ve kesin bir dille reddettiğini belirtti.

Ofis sözcüsü, hukukun üstünlüğünün Hong Kong'un refah ve istikrarının mihenk taşı olduğunu, ayrıca geçmişleri veya arkalarındaki güçler fark etmeksizin hiç kimsenin hukukun üstünde olmadığını söyledi.

Jimmy Lai'nin yolsuzluk davasında delillerin açık, prosedürün yasalara dayalı, yargılamanın açık ve şeffaf olduğuna dikkati çeken sözcü, HKSAR mahkemesi tarafından görülen davanın tamamen meşru ve yasalara uygun olduğunu ve hiçbir müdahale veya kınamaya tahammül etmeyeceğini vurguladı.

Jimmy Lai'nin davasının sıradan bir ceza davası olduğunu söyleyen sözcü, ancak ABD'nin dava sürecine dahil olduğunu, bunun da tüm dünyanın Jimmy Lai'nin ABD'nin bir "ajanı" ve "piyonu" olduğunu açıkça görmesini sağladığını ifade etti.

Sözcü, ABD'nin sık sık hak, adalet ve hukukun üstünlüğünü savunduğunu ileri sürdüğünü, ancak suçluları sürekli olarak "insan hakları öncüleri" olarak gösterdiğini ve Hong Kong'daki Çin karşıtı güçleri desteklediğini söyledi.

Sözcü, ilgili ülke ve siyasileri durumu haklı görmeye, uluslararası hukuk ilkelerine ve başkalarının içişlerine müdahale etmeme gibi uluslararası ilişkileri düzenleyen temel normlara uymaya ve hukukun üstünlüğünün ruhuna içtenlikle saygı duymaya çağırdı.

Sözcü ayrıca, aynı muhataplara suçluları aklamaya yönelik beyhude çabalarını derhal durdurmaya, Hong Kong'un insan haklarını ve hukukun üstünlüğünü karalamayı bırakmaya ve Hong Kong işleri de dahil olmak üzere Çin'in iç işlerine karışan "kara ellerini" geri çekmeye çağırdı.