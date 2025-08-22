Çin Dışişleri Bakanlığı'ndan Yeni Zelanda'ya Yalan Haber Eleştirisi

BEİJİNG, 22 Ağustos (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, Yeni Zelanda Güvenlik İstihbarat Servisi'ne yalan haber yaymaktan ve yanlış algı yaratmaktan vazgeçme çağrısında bulundu.

Mao, perşembe günkü basın toplantısında söz konusu kurumun, Çin'i Yeni Zelanda'da en aktif şekilde dış müdahalede bulunan ülke olmakla suçlayan raporuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Yeni Zelanda Güvenlik İstihbarat Servisi'nin son yıllarda defalarca dezenformasyon yaydığını, Çin'i asılsız suçlamalarla hedef aldığını, iki ülkenin çeşitli sektörleri arasındaki normal dostane ilişkileri karaladığını ve Yeni Zelanda'daki Çin toplumunu taciz edip korkuttuğunu belirten Mao, bu uygulamaların söz konusu kurumun ideolojik önyargılarını ve Soğuk Savaş zihniyetini yansıttığını ifade etti.

Bu durumu esefle karşıladıklarını ve buna karşı çıktıklarını kaydeden Mao, "Bu durum, karşılıklı güvene zarar vermektedir ve halklar arası ve kültürel etkileşimi geliştirmeye yönelik iki ülke arasındaki mutabakata da aykırıdır" ifadelerini kullandı.

Mao, "Yeni Zelanda'nın ilgili kurumuna yalan yaymaktan vazgeçme, yanlış algı yaratmaya son verme ve iki ülke arasındaki halklar arası ve kültürel etkileşimlere ve ikili ilişkilerin sağlıklı ve istikrarlı gelişimine daha fazla katkıda bulunma çağrısında bulunuyoruz" dedi.