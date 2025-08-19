Çin Dışişleri Bakanlığı'ndan Taiwan Açıklaması: 'Taiwan, Çin'e aittir'

BEİJİNG, 19 Ağustos (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, Taiwan'ın Çin'e geri verilmesinin, 2. Dünya Savaşı'nda kazanılan zaferin bir sonucu ve savaş sonrası kurulan uluslararası düzenin ayrılmaz bir parçası olduğunu söyledi.

Mao, pazartesi günkü basın toplantısında Çin'in Taiwan bölgesinin dışişleri ofisinin başkanının Taiwan'la ilgili bazı açıklamalarına yanıt verdi. Çin'in Taiwan bölgesinin dışişleri ofisinin başkanı, 2. Dünya Savaşı'ndan sonra "San Francisco Antlaşması'nın", Kahire Deklarasyonu ve Potsdam Bildirgesi gibi siyasi belgelerin yerini aldığını ve antlaşmanın Taiwan'ı Çin Halk Cumhuriyeti'ne devretmediğini söylemişti.

"Gerçekleri çarpıtan ve yanıltıcı olan bu söylemler, Lai Ching-te yetkililerinin menfur ayrılıkçı doğasını bir kez daha ortaya koymuştur" diyen Mao, uluslararası hukukta yasal geçerliliği olan Kahire Deklarasyonu, Potsdam Bildirisi ve Japonya'nın Teslim Belgesi gibi belgelerin tamamının Çin'in Taiwan üzerindeki egemenliğini teyit ettiğini hatırlattı.

Mao, "Taiwan Çin'e aittir. Bu, tarih ve hukuka dayanan ve şüpheye yer bırakmayan su götürmez bir gerçektir" dedi.

Çin'in 1 Ekim 1949'da kurulduğunu ve Merkezi Halk Hükümeti'nin Çin'in tümünü temsil eden yegane yasal hükümet olduğunu kaydeden Mao, Çin'in hükümet değişikliklerine karşın uluslararası hukukun süjesi olmaya devam ettiğini belirtti. Çin'in egemenlik ve toprak bütünlüğünün değişmediğini vurgulayan Mao, bunun doğal bir sonucu olarak Çin hükümetinin Taiwan üzerinde egemenlik de dahil olmak üzere kendi egemenliğini tam olarak kullanıp uygulamakta olduğunu ifade etti.

Mao, sözde San Francisco Antlaşması'nın, Japonya ile ayrı olarak barış yapmak için Çin'i dışlayarak ve Sovyetler Birliği'nin reddini göz ardı ederek, 2. Dünya Savaşı'nın sona ermesinden yıllar sonra ABD'nin bir araya getirdiği bazı ülkeler tarafından çıkarılan yasadışı ve geçersiz bir belge olduğunu belirtti. Mao, belgenin 1942 yılında Çin, ABD, İngiltere ve Sovyetler Birliği'nin de aralarında bulunduğu 26 ülke tarafından imzalanan Birleşmiş Milletler Deklarasyonu'nun hükümlerine aykırı olduğunu ve hem BM Antlaşması'nın hem de uluslararası hukukun temel ilkelerine ters düştüğünü vurguladı.

Sözcü, Taiwan üzerindeki egemenlik ve taraf olmayan bir ülke olarak Çin'in toprak ve egemenlik haklarının kullanımı da dahil olmak üzere belgede belirtilen her şeyin tamamen yasadışı, geçersiz ve yok hükmünde olduğuna dikkat çekti.

Sözcü, Lai Ching-te yetkililerinin ulusal duruşlarını tamamen kaybettiğini, Çin Halkının Japon Saldırganlığına Karşı Direniş Savaşı'nda kazanılan zaferin sonuçlarını göz ardı ettiğini ve 2. Dünya Savaşı tarihini kasten çarpıttıklarını söyledi.

Bunun alçakça bir davranış olduğunu ifade eden Mao, Lai Ching-te yetkilileri ne söylerse ve ne yaparsa yapsın bu çabaların, Taiwan'ın Çin'in bir parçası olduğu gerçeğini değiştiremeyeceklerini vurgulayarak, tarih ve hukukun bu gerçeği sağlam biçimde desteklendiğini vurguladı. Mao, Lai Ching-te yetkililerinin çabalarının, ne tek Çin ilkesine uluslararası arenada baskın şekilde gösterilen bağlılığı değiştirebileceğini ne de yeniden birleşme sürecini durdurabileceğini belirtti.