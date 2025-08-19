Çin Dışişleri Bakanlığı'ndan Taiwan Açıklaması

BEİJİNG, 19 Ağustos (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, Taiwan sorununun tamamen Çin'in iç meselesi olduğunu ve bu sorunun nasıl çözüleceği konusunun sadece Çin halkını ilgilendirdiğini söyledi.

Mao, pazartesi günkü basın toplantısında Taiwan'ın Çin topraklarının ayrılmaz bir parçası olduğunu ve Çin'in Taiwan sorununa yönelik tutumunun tutarlı ve net olduğunu belirtti.

Yeniden birleşmenin barışçıl şekilde gerçekleşmesi için en üst düzeyde samimiyet ve çaba göstermeye hazır olduklarını kaydeden Mao, hiçbir kişi veya gücün Taiwan'ı herhangi bir şekilde Çin'den ayırmasına ise izin vermeyeceklerini vurguladı.

Mao, Çin'in Taiwan Boğazı, Doğu Çin Denizi ve Güney Çin Denizi'ndeki davranışları hakkında Almanya Dışişleri Bakanı'nın yaptığı açıklamalar hakkında değerlendirmelerde bulundu. Tek Çin ilkesinin, Çin ile dünyadaki tüm ülkeler arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasının ve geliştirilmesinin siyasi temelini oluşturduğunu kaydeden Mao, bunun uluslararası ilişkilerde temel bir norm ve uluslararası toplumda hakim bir uzlaşı olduğunu hatırlattı.

Mao, Taiwan Boğazı'nda barış ve istikrarı korumak için tek Çin ilkesinin tartışmasız şekilde desteklenmesinin ve "Taiwan'ın bağımsızlığı" yanlısı ayrılıkçı faaliyetlere karşı çıkılmasının kesinlikle hayati önemde olduğunu söyledi.

Doğu Çin Denizi ve Güney Çin Denizi'ndeki mevcut durumun genel olarak istikrarlı olduğunu belirten Mao, ilgili taraflara fitne çıkarıp gerilimi köpürtmek yerine sorunları diyalog ve istişare yoluyla çözüme kavuşturmak ve barış ve istikrarı korumak için bölge ülkelerinin ortak çabalarına saygı duyma çağrısı yaptı.