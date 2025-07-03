Çin Dışişleri Bakanlığı'ndan Küresel Markalar Açıklaması

BEİJİNG, 2 Temmuz (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, küreselleşen Çin markalarının, dünya genelinde tüketiciler için seçenekleri artırdığını belirterek, daha kaliteli yabancı markaların da Çin pazarına girmesini memnuniyetle karşıladıklarını söyledi.

Mixue Bingcheng ve Chagee gibi Çinli içecek markalarının kısa süre önce yurtdışında kote olma başvurusunda bulunması büyük ilgi uyandırmıştı.

Çarşamba günü düzenlenen basın toplantısında, Çinli birçok markanın küresel büyümesine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Mao, pek çok Çin markasının sahip oldukları yüksek teknoloji, estetik, tasarım ve duygusal tınıları sayesinde yabancı tüketicilerin beğenisini kazandığını söyledi.

Mao, "Çin malından" "Çin markasına" uzanan sürecin, Çin'in yüksek kaliteli kalkınmasının doğal sonucu olduğunu ve Çin'in eksiksiz endüstriyel sistemi, adil ve açık piyasa ortamı ve inovasyona yaptığı sürekli yatırımla mümkün olduğunu ifade etti.

Mao, birlikte gelişmek ve ekonomik küreselleşmenin faydalarını tüm ülke halklarına ulaştırmak üzere daha kaliteli yabancı markaların ülke pazarına girmesini memnuniyetle karşıladıklarını söyledi.