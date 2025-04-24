Bakan Kurum: İstanbul'da depremden dolayı 7 bina az hasar aldı, orta ve ağır hasarlı bina yok

Son durum raporu! İstanbul'da kaç bina yıkıldı, kaç bina hasar aldı?
DEM heyetinden sürpriz 'tecrit' çıkışı: Bazı gelişmeler olabilir

DEM heyetinden sürpriz "tecrit" çıkışı: Bazı gelişmeler olabilir
6.2'lik deprem hangi ilçede kaç şiddetinde hissedildi? İşte detaylı liste

Deprem hangi ilçede kaç şiddetinde hissedildi? İşte detaylı liste
Tahliye planı hazır! İşte olası depremde İstanbul'da yaşayanların gönderileceği 11 il

İşte olası depremde İstanbul'da yaşayanların gönderileceği 11 il

Çin Dışişleri Bakanlığı'ndan Keşmir'deki Saldırıya Kınama

Çin Dışişleri Bakanlığı'ndan Keşmir'deki Saldırıya Kınama
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çin Dışişleri Bakanlığı, Hindistan kontrolündeki Keşmir'de turistlere yönelik gerçekleştirilen saldırıyı şiddetle kınadıklarını açıkladı. Saldırı sonucunda 26 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

BEİJİNG, 24 Nisan (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Jiakun, Hindistan kontrolündeki Keşmir'de turistleri hedef alan saldırıyı şiddetle kınadıklarını açıkladı.

Salı günü Keşmir'de kimliği belirsiz silahlı kişilerin açtığı ateş sonucu meydana gelen saldırıda en az 26 turistin hayatını kaybettiği bildirildi.

Guo çarşamba günü düzenlenen olağan basın toplantısında Çin'in konuya ilişkin gelişmeleri takip ettiğini ve saldırıyı şiddetle kınadığını açıkladı.

Sözcü, "Çin terörizmin her türlüsüne kesinlikle karşıdır. Saldırıda hayatını kaybedenler için en derin taziyelerimizi, yaralılara geçmiş olsun dileklerimizi ve yakınlarını kaybeden ailelere başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz" dedi.

Kaynak: Xinhua / Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.