Çin Dışişleri Bakanlığı'ndan Keşmir'deki Saldırıya Kınama

BEİJİNG, 24 Nisan (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Jiakun, Hindistan kontrolündeki Keşmir'de turistleri hedef alan saldırıyı şiddetle kınadıklarını açıkladı.

Salı günü Keşmir'de kimliği belirsiz silahlı kişilerin açtığı ateş sonucu meydana gelen saldırıda en az 26 turistin hayatını kaybettiği bildirildi.

Guo çarşamba günü düzenlenen olağan basın toplantısında Çin'in konuya ilişkin gelişmeleri takip ettiğini ve saldırıyı şiddetle kınadığını açıkladı.

Sözcü, "Çin terörizmin her türlüsüne kesinlikle karşıdır. Saldırıda hayatını kaybedenler için en derin taziyelerimizi, yaralılara geçmiş olsun dileklerimizi ve yakınlarını kaybeden ailelere başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz" dedi.