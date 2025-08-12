Çin Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'e Kınama ve Çağrı

BEİJİNG, 12 Ağustos (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Jian, sivillere zarar veren tüm eylemlere karşı olduklarını belirterek, muhabirleri hedef alan şiddet eylemlerini kınadıklarını söyledi.

Lin pazartesi günkü basın toplantısında, İsrail hava saldırısında 5 Al Jazeera muhabirinin hayatını kaybetmesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. İsrail'in büyük çaplı askeri operasyona başlamasından bu yana hayatını haybeden muhabir sayısının 237'ye yükseldiğini belirten sözcü, "Trajik şekilde hayatlarını kaybeden muhabirler için üzüntü duyuyoruz" dedi.

Li, İsrail'e Gazze'deki askeri operasyonunu derhal durdurma, insani yardım malzemelerine erişimi tam anlamıyla yeniden sağlama, insani krizin daha da büyümesini önleme ve durumun mümkün olan en kısa sürede yatışmasını sağlama çağrısı yaptı.