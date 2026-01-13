Haberler

Çin: İran'daki Vatandaşlarımızın Güvenliğini Sağlamak İçin Gerekli Tüm Önlemleri Almaya Hazırız

Güncelleme:
Çin, İran'daki durumu yakından takip ettiklerini ve vatandaşlarının güvenliğini sağlamak için gerekli önlemleri alacaklarını belirtti.

BEİJİNG, 13 Ocak (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, İran'daki duruma ilişkin gelişmeleri yakından takip ettiklerini belirterek, ülkede bulunan Çin vatandaşlarının güvenliğini sağlamak için gerekli tüm önlemleri alacaklarını söyledi.

ABD Dışişleri Bakanlığı pazartesi günü vatandaşlarından İran'ı derhal terk etmelerini istemişti. Salı günkü basın toplantısında konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Mao, İran'ın ulusal istikrarını sürdürebilmesini temenni ettiklerini ve ülkenin bu yöndeki çabalarını desteklediklerini ifade etti.

Mao, "Çin, diğer ülkelerin içişlerine müdahale edilmesine ve uluslararası ilişkilerde güç kullanımına veya güç kullanma tehdidine her daim karşı çıkmıştır. Çin, tüm tarafların Ortadoğu'da barış ve istikrara olanak sağlayacak daha fazla adım atmasını temenni etmektedir" dedi.

Kaynak: Xinhua / Güncel
Haberler.com

