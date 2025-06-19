Çin Dışişleri Bakanlığı'ndan G7 Ülkelerine Sert Yanıt

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Çin, G7 ülkelerinin etkinliklerinde yaptığı açıklamaların içişlerine müdahale olduğunu belirterek, Soğuk Savaş zihniyetini terk etmeleri ve ideolojik önyargılardan arınmaları gerektiğini vurguladı.

BEİJİNG, 19 Haziran (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Jiakun, G7'ye baskın küresel trendin farkına varma, Soğuk Savaş zihniyetini terk etme, ideolojik önyargıları terk etme, Çin'in içişlerine karışmaya son verme, çatışma ve cepheleşmeyi kışkırtmaktan vazgeçme ve uluslararası toplumun çıkarları doğrultusunda hareket etme çağrısı yaptı.

G7 Zirvesi'ne ev sahipliği yapan Kanada Başbakanı Mark Carney, 17 Haziran'da zirveyle ilgili yaptığı değerlendirmede bir yandan Çin'le yapıcı ve istikrarlı ilişkiler kurmanın önemini vurgularken, diğer yandan Çin'i "piyasaları bozacak eylemlerden" ve "kapasite fazlasından" kaçınmaya çağırmıştı. Çin'in Doğu Çin Denizi ve Güney Çin Denizi'nde istikrarsızlığa neden olan faaliyetlerinden duyduğu endişeyi dile getiren Carney, Taiwan Boğazı'nda barış ve istikrarın korunmasının önemini de vurgulamıştı.

Guo çarşamba günkü basın toplantısında, G7 Zirvesi'nde bir kez daha Çin'le ilgili konuların manipüle edildiğini, G7 ülkelerinin Taiwan, Güney Çin Denizi ve Doğu Çin Denizi konularında sorumsuzca açıklamalar yaparak Çin'i haksız yere "kapasite fazlasına sahip olmak" ve "piyasayı bozmak" ile suçladığını vurguladı.

Guo, "Bu, Çin'in içişlerine müdahale ve uluslararası ilişkileri düzenleyen temel normların ihlali anlamına gelmektedir. Çin bu duruma kesinlikle karşı çıkarak ilgili taraflara diplomatik girişimlerde bulunmuştur" dedi.

Taiwan Boğazı'nda barış ve istikrarı baltalayan en büyük etkenin "Taiwan'ın bağımsızlığına" yönelik ayrılıkçı faaliyetler ve dış güçlerin müdahalesi olduğunu vurgulayan Guo, G7'nin Taiwan Boğazı'nda barışı gerçekten önemsemesi durumunda tek Çin ilkesine bağlı kalması, "Taiwan'ın bağımsızlığına" kesin şekilde karşı çıkması ve Çin'in yeniden birleşme hedefini desteklemesi gerektiğini ifade etti.

Doğu Çin Denizi ve Güney Çin Denizi'ndeki mevcut durumun genel olarak istikrarlı seyrettiğini belirten Guo, G7'nin bölge ülkelerinin sorunları diyalog ve istişare yoluyla çözmeye ve barış ve istikrarı korumaya yönelik ortak çabalarına saygı göstermesi ve bölge ülkeleri arasına nifak sokup bölgede gerilimi tırmandırmak üzere denizcilikle ilgili sorunları kullanmaktan vazgeçmesi gerektiğini ifade etti.

Sözde "piyasayı bozma" ve "kapasite fazlası" suçlamalarının kesinlikle yanlış olduğuna işaret eden Guo, G7'nin bu suçlamaları ticaretteki korumacı uygulamaları için bahane olarak kullandığını ve Çin'in endüstriyel ilerlemesini kontrol altına alıp baskılamayı ve ekonomik ve ticari konuları siyasallaştırıp silah gibi kullanmayı amaçladığını söyledi.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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