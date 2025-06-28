Çin Dışişleri Bakanlığı'ndan Çekya'ya Taiwan Uyarısı

BEİJİNG, 28 Haziran (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Jiakun, bazı ülkelere "Taiwan'ın bağımsızlığı" yanlısı güçlerin kışkırtmalarına kapılmaktan ve bu güçler tarafından kullanılmaktan kaçınmaları çağrısında bulundu.

Guo cuma günkü basın toplantısında Taiwanlı Hsiao Bi-khim'in geçen yılın başlarında Prag'da bulunduğu sırada Çin Büyükelçiliği'ne ait bir araç tarafından takip edildiği şeklinde Çekya medyasında yer alan iddialarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Çekya'nın, tutucu şekilde "Taiwan'ın bağımsızlığından" yana olan ayrılıkçı Hsiao Bi-khim'in ziyaretine izin vermesini eleştiren Guo, bunun tek Çin ilkesini ve Çekya'nın siyasi taahhütlerini ciddi şekilde ihlal ettiğini ve Çin'in içişlerine büyük ölçüde müdahale anlamı taşıdığını söyledi. Sözcü, bu durumdan derin endişe duyduklarını ve bu duruma kesin olarak karşı çıktıklarını ifade etti.

"Çinli diplomatların her zaman ev sahibi ülkelerin yasa ve yönetmeliklerine riayet ettiğini vurgulamak isterim" diyen Guo, ilgili tarafları "Taiwan'ın bağımsızlığı" güçlerinin kışkırtmalarına alet olmamaya ve sorun çıkarmaktan, asılsız söylentiler yaymaktan ve ikili ilişkileri zedeleyecek adımlardan kaçınmaya davet etti.

Sözcü, "Taiwan'ın Demokratik İlerleme Partisi yetkilileri, her ne şekilde olursa olsun dış destek arayarak bağımsızlık peşinde koşsa da, kötü niyetlerini gizleyemeyecek ve bu girişimleri kesinlikle başarısızlıkla sonuçlanacaktır" ifadelerini kullandı.