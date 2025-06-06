Çin Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD'ye Vize Tepkisi

Çin Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD'ye Vize Tepkisi
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Çin Dışişleri Bakanlığı, yurtdışındaki Çinli öğrencilerin haklarını koruyacaklarını belirtirken, ABD'nin Harvard Üniversitesi'ndeki uluslararası öğrencilere yönelik vize kısıtlamalarını eleştirdi. Eğitim işbirliğinin siyasallaştırılmasına karşı çıkan Lin Jian, bu durumun ABD'nin uluslararası güvenilirliğine zarar vereceğini ifade etti.

BEİJİNG, 6 Haziran (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Jian, yurtdışındaki Çinli öğrenci ve akademisyenlerin meşru hak ve çıkarlarını kararlılıkla savunacaklarını söyledi.

Lin, perşembe günkü basın toplantısında ABD'nin Harvard Üniversitesi'ndeki uluslararası öğrencilerin vizelerinin kısıtlanacağı şeklindeki açıklaması hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Çin ile ABD arasındaki eğitim işbirliğinin karşılıklı fayda sağladığına dikkat çeken Lin, her zaman eğitim işbirliğinin siyasallaştırılmasına karşı çıktılarını ifade etti.

Lin, ABD'nin yaptığı şeyin, kendi imajına ve uluslararası güvenilirliğine zarar vermekten başka işe yaramayacağını belirtti.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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