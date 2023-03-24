Çin Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD'ye Tiktok Tepkisi

BEİJİNG, 24 Mart (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, yaptığı açıklamada ABD tarafının piyasa ekonomisi ve adil rekabet ilkelerine saygı göstererek, yabancı şirketlere haksız yere baskı uygulamaktan vazgeçmesi gerektiğini belirtti.

Mao'nun Cuma günü düzenlenen günlük basın toplantısında yaptığı açıklama, TikTok CEO'su Shou Zi Chew'in ABD Kongre'sinde verdiği ifadeden bir gün sonra geldi.

Konuya ilişkin gelen bir soru üzerine yaptığı açıklamada Sözcü,"TikTok CEO'su tarafından yapılan açıklamaları takip ettik." derken, Çin hükümetinin yasalar uyarınca veri gizliliği ve güvenliğini korumaya büyük önem verdiğini ekledi.

Mao, Çin hükümetinin, şirket veya şahıslardan başka ülkelerden veri, bilgi ve istihbaratı yerel yasaları ihlal edecek şekilde toplamalarını ya da temin etmelerini asla istemediğini ve istemeyeceğini vurguladı.

"ABD hükümeti, TikTok'un ulusal güvenliğine tehdit oluşturduğuna dair henüz herhangi bir kanıt sunmadı, ancak defalarca suçluluk karinesi ilkesini uygulayarak ilgili şirketlere makul olmayan şekilde baskı uyguladı." diyen Mao, ayrıca ABD Kongresi'nin bazı üyelerinin de TikTok'u yasaklamaya çalışmanın siyasi zulüm olduğunu ima ettiklerine işaret etti.

Mao, ABD tarafının piyasa ekonomisi ve adil rekabet ilkelerine içtenlikle saygı göstermesi, yabancı şirketlere yönelik haksız yere baskı uygulamaktan vazgeçmesi ve yabancı şirketlerin ABD'de yatırım yapabilmeleri ve faaliyet gösterebilmeleri için açık, adil ve ayrımcılığın olmadığı bir ortam sağlaması gerektiğini sözlerine ekledi.