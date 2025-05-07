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Çin Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD'ye Sert Tepki

Çin Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD'ye Sert Tepki
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Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Jian, ABD'nin sosyal medya üzerinden paylaştığı videoların, ulusal güvenlik ve egemenliğe yönelik bir tehdit olduğunu belirterek, yurtdışı kaynaklı sızma ve sabotaj faaliyetlerine karşı gerekli tüm önlemleri alacaklarını açıkladı.

BEİJİNG, 7 Mayıs (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Jian, yurtdışı kaynaklı sızma ve sabotaj faaliyetlerini kararlılıkla geri püskürtmek ve ulusal egemenlik, güvenlik ve kalkınma çıkarlarını savunmak için gerekli tüm önlemleri alacaklarını söyledi.

Lin, salı günkü basın toplantısında ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı'nın (CIA) 1 Mayıs'ta sosyal medya üzerinden iki adet Çince video paylaşması hakkında değerlendirmelerde bulundu. CIA yetkilileri, söz konusu videoların amacının, "Çinli yetkilileri gizli bilgi sızdırmaya yönlendirmek" olduğunu belirtmişti.

ABD'nin uzun bir zamandır diğer ülkelerin sırlarını çalmak, bu ülkelerin içişlerine müdahale etmek ve yıkıcı faaliyetlerde bulunmak üzere her türlü alçakça yöntemi kullandığını kaydeden Lin, "Söz konusu eylemler, uluslararası hukuku ve uluslararası ilişkileri düzenleyen temel normları ciddi şekilde ihlal etmekte ve uluslararası güvenlik ve istikrarı tehlikeye atmaktadır" dedi.

Sözcü, CIA tarafından sosyal medyada paylaşılan Çince videoların, ABD'nin yaptıklarının başka bir somut itirafı olduğunu vurguladı.

ABD'nin sadece Çin'e yönelik kötü niyetli karalama ve saldırılarda bulunmakla kalmadığını, aynı zamanda açıkça Çinli görevlileri ve hatta hükümet yetkililerini, kendilerinin muhbiri olmaları için kandırmaya çalıştığını belirten Lin, "Bu, Çin'in ulusal çıkarlarının ciddi bir ihlali ve tam anlamıyla siyasi bir provokasyondur" ifadelerini kullandı.

Lin, "Çin, bu durumu güçlü şekilde kınamaktadır. Yurtdışı kaynaklı sızma ve sabotaj faaliyetlerini kararlılıkla geri püskürtmek ve ulusal egemenlik, güvenlik ve kalkınma çıkarlarımızı savunmak için gerekli tüm önlemleri alacağız" dedi.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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