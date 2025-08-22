Çin Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD'ye Öğrenciler Hakkında Çağrı

Çin, ABD'ye Çinli öğrencilerin girişlerinde yaşadıkları sorgulama ve taciz gibi sorunları araştırma ve düzeltme çağrısında bulundu.

BEİJİNG, 22 Ağustos (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, ABD'ye Çinli öğrencilerin ABD'ye girişlerinde yersiz şekilde sorgulanma, taciz ve sınır dışı edilme gibi karşı karşıya kaldığı hatalı uygulamaları kapsamlı şekilde soruşturup düzeltmesi çağrısında bulundu.

Mao, cuma günkü basın toplantısında her bir vakayla ilgili olarak ABD tarafına memnuniyetsizliklerini ilettiklerini ve vatandaşlarının meşru hak ve çıkarlarını korumak için önlemler almaya devam edeceklerini belirtti.

Kaynak: Xinhua / Güncel
