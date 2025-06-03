Çin Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD ve Müttefiklerine Sert Tepki

BEİJİNG, 3 Haziran (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Jian, sözde "Çin tehdidi" söylemini köpürten ve Doğu Çin Denizi ve Güney Çin Denizi ile ilgili konularda bölgesel cepheleşmeyi kışkırtan ABD, Japonya, Avustralya ve Filipinler'e karşı büyük memnuniyetsizliklerini ileterek söz konusu ülkeler nezdinde kararlı diplomatik girişimlerde bulunduklarını söyledi.

Lin, salı günkü basın toplantısında Shangri-La Diyaloğu toplantısında dört ülkenin Çin hakkında dile getirdiği olumsuz açıklamalarla ilgili olarak söz konusu ülkelere sert protestolarını ilettiklerini belirtti.

"Blok siyaseti ve cepheleşmesi, Soğuk Savaş zihniyetini yansıtmaktadır. Bu durum, zamanın trendine ters düşmekte ve bölge ülkelerince hoş karşılanmamaktadır" diyen Lin, bu tür girişimlerin ne sorunları çözmede ne de Çin'i gözünü korkutmada işe yaramayacağını vurguladı.

Lin, toprak bütünlüğü ve denizcilik hak ve çıkarlarını koruma konusundaki kararlılık ve iradelerinin sarsılmaz olduğunu ifade etti.

Sözcü, "ABD ve müttefiklerini denizcilikle ilgili konularda Çin'i karalayıp kötülemeye, gerçekleri çarpıtmaya ve suçu başka ülkelere atmaya son vermeye çağırıyoruz. Özel 'küçük gruplar' oluşturmayı bırakıp bölge ülkelerinin anlaşmazlıkları diyalog yoluyla çözme, barışı koruma ve istikrarı sürdürme çabalarını baltalayan ve sekteye uğratan eylemlerine son vermeliler" dedi.