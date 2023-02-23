Çin Dışişleri Bakanlığı: Nato, Ukrayna Konusunda Çin'e Yönelik Asılsız Karalamalara Son Vermeli

BEİJİNG, 23 Şubat (Xinhua) -- Çin, Çarşamba günü NATO'yu Ukrayna konusunda kendisine yönelttiği temelsiz spekülasyonlara ve karalamalara son vermeye, Soğuk Savaş'ın sıfır toplamlı oyun ve blok çatışması zihniyetinden çıkmaya ve Avrupa'da ve dünyada barış ve istikrara gerçekten yardımcı olacak...

BEİJİNG, 23 Şubat (Xinhua) -- Çin, Çarşamba günü NATO'yu Ukrayna konusunda kendisine yönelttiği temelsiz spekülasyonlara ve karalamalara son vermeye, Soğuk Savaş'ın sıfır toplamlı oyun ve blok çatışması zihniyetinden çıkmaya ve Avrupa'da ve dünyada barış ve istikrara gerçekten yardımcı olacak bir şeyler yapmaya çağırdı.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Wang Wenbin bu açıklamayı NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in, NATO üyelerinin "Çin'in Rusya'nın savaşına ölümcül destek sağlamayı planlıyor olabileceğinden giderek daha fazla endişe duydukları" yönündeki son açıklamalarına cevaben yaptı.

Ukrayna konusunda Çin'in her zaman barıştan yana olduğunu ifade eden Wang, "Çin objektif ve adil bir tutum sergiledi ve barış görüşmelerini teşvik etmek için aktif olarak çalıştı" dedi.

Wang, "ABD dahil NATO ülkelerinin Ukrayna'daki savaş alanı için en büyük silah kaynağı olduğu bilinen bir gerçek ancak Çin'in Rusya'ya silah tedarik ediyor olabileceğini iddia etmeyi sürdürüyorlar. Bu Ukrayna krizi patlak verdikten kısa bir süre sonra kullanılan ve ifşa olan tanıdık bir hile" ifadelerini kullandı.

Wang, bölgesel bir savunma ittifakı olduğunu iddia eden NATO'nun başka ülkelerin güvenlik kaygılarını görmezden geldiğini ve sürekli olarak geleneksel savunma alanı ve kapsamının ötesine geçmeye çalışarak bölünme ve gerginliği körüklediğini belirterek, "NATO, Ukrayna krizinde nasıl bir rol oynadı? Dünyanın geri kalanı bunun cevabını mutlaka biliyordur" diye konuştu.

Sözcü Wang, "NATO'yu Ukrayna konusunda Çin'e yönelik asılsız spekülasyon ve karalamalara son vermeye, sıfır toplamlı oyun ve blok çatışması şeklindeki Soğuk Savaş zihniyetinden çıkmaya, düşmanlığı kışkırtmaktan ve yangına körükle gitmekten vazgeçmeye ve Avrupa ile dünya barışı ve istikrarına gerçekten yardımcı olacak bir şeyler yapmaya çağırıyoruz" dedi.