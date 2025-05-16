Çin Dışişleri Bakanlığı: Küresel Ekonomik İşbirliği Zorunlu

BEİJİNG, 16 Mayıs (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Jian, tüm ülkelerin küresel ekonomik risklerin üstesinden gelmek için açıklık ve işbirliğini sürdürmesinin her zamankinden daha zorunlu bir hale geldiğini ve dışa açık bir Çin'in her zaman dünya için bir fırsat olacağını söyledi.

Lin, cuma günkü basın toplantısında, perşembe günü yayımlanan 2025 ortasına ilişkin Birleşmiş Milletler Dünya Ekonomik Durumu ve Beklentiler raporu hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Artan ticari gerilim ve politik belirsizliğin, 2025 yılı için küresel ekonomik görünümü önemli ölçüde zayıflattığı kaydedilen raporda, küresel ekonomik büyümenin bu yıl yüzde 2,4'e, küresel ticari büyümeninse yüzde 1,6'ya gerileyeceği öngörülüyor.

Lin, tüm ülkelerin çok taraflı ticaret sistemini ve uluslararası ekonomi ve ticaret kurallarını korumaları ve sürdürülebilir kalkınma ve ortak refaha ulaşmak için açık ve işbirliğine dayalı bir uluslararası ortamı sürdürmeleri gerektiğini söyledi.

Çin'in her zaman üst düzey dışa açılmaya bağlı kaldığını ve şeffaf, istikrarlı ve öngörülebilir bir politika ortamı yarattığını belirten Lin, uluslararası işletmeler için piyasa odaklı, hukuka dayalı ve uluslararasılaşmış birinci sınıf bir iş ortamı sağlamaya kararlı olduklarını kaydetti.

Lin, "Kendi süper büyük pazarımızı dünya ile paylaşmaya ve evrensel olarak faydalı ve kapsayıcı bir ekonomik küreselleşmeyi teşvik etmeye kararlıyız" dedi.