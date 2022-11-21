Çin Dışişleri Bakanlığı: Küba Devlet Başkanı'nın Çin Ziyareti İkili İlişkileri Güçlendirecek

BEİJİNG, 21 Kasım (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, Pazartesi günü Çin'in başkenti Beijing'de yaptığı açıklamada, Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel Bermudez'in yaklaşan Çin ziyaretinin ikili ilişkilere yeni bir ivme sağlayacağını, geleneksel dostluk ve güçlü...

BEİJİNG, 21 Kasım (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, Pazartesi günü Çin'in başkenti Beijing'de yaptığı açıklamada, Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel Bermudez'in yaklaşan Çin ziyaretinin ikili ilişkilere yeni bir ivme sağlayacağını, geleneksel dostluk ve güçlü işbirliğini destekleyeceğini söyledi.

Küba Komünist Partisi Merkez Komitesi Birinci Sekreteri ve Küba Devlet Başkanı Diaz-Canel, Çin Komünist Partisi (ÇKP) Genel Sekreteri ve Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping'in daveti üzerine 24-26 Kasım tarihlerinde Çin'e resmi bir ziyarette bulunacak.

Küba'nın, Çin Halk Cumhuriyeti ile diplomatik ilişki kuran ilk Latin Amerika ve Karayipler ülkesi olduğunu kaydeden Sözcü Mao, Çin ile Küba'nın birbirine güvenen ve ortak bir geleceği paylaşan iyi birer dost, iyi yoldaş ve iyi kardeş olduğunu söyledi.

Mao, diplomatik ilişkilerin kurulmasının üzerinden geçen 62 yılda, Çin ile Küba'nın kendilerine özgü özelliklere sahip sosyalizmin inşası için el ele verdiklerini, birbirlerinin esas çıkarlarını ilgilendiren konularda birbirlerini desteklediğini ve uluslararası ve bölgesel meselelerde yakın işbirliği yürüttüğünü, bunun da sosyalist ülkeler arasında dayanışma ve işbirliğine ve gelişmekte olan ülkeler arasında samimi karşılıklı yardımlaşmaya örnek oluşturduğunu söyledi.

Mao, Küba Devlet Başkanı Diaz-Canel'in, ÇKP'nin geçen ay düzenlenen 20. Ulusal Kongresi'nden bu yana Çin tarafından kabul edilen ilk Latin Amerika ve Karayipler devlet başkanı olacağını söyledi.

Sözcü Mao, "Devlet Başkanı Diaz-Canel'in ziyaretinin Çin-Küba ilişkilerinin gelişimine yeni bir ivme kazandıracağına ve iki ülke arasındaki geleneksel dostluğu ve dostane işbirliğini ileriye taşıyacağına inanılıyor" dedi.