Çin Dışişleri Bakanlığı: Kovid-19'un Kaynağıyla İlgili Her Türlü Siyasi Manipülasyona Kesinlikle Karşıyız

BEİJİNG, 10 Mart (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, ABD'den Kovid-19'un kaynağının izini sürme konusunda yapılan siyasi manipülasyonu derhal durdurmasını bir kez daha isterken, ülkedeki şüpheli erken vaka verilerini gönüllü olarak Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ile paylaşma...

BEİJİNG, 10 Mart (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, ABD'den Kovid-19'un kaynağının izini sürme konusunda yapılan siyasi manipülasyonu derhal durdurmasını bir kez daha isterken, ülkedeki şüpheli erken vaka verilerini gönüllü olarak Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ile paylaşma çağrısı yaptı.

Mao bu açıklamayı Perşembe günü, Kovid-19 pandemisinin Çin'de ortaya çıkmış olabileceğini söyleyen 2023 tarihli Kovid-19'un kaynağı ile ilgili yasanın birkaç gün önce ABD Senatosu'nda kabul edilmesinin ardından yaptı. ABD Ulusal İstihbarat Direktörü Avril Haines Çarşamba günü yaptığı açıklamada, pandeminin laboratuvar sızıntısı ya da enfekte bir hayvana doğal olarak maruz kalınması sonucu ortaya çıkıp çıkmadığı konusunda ABD istihbarat teşkilatı arasında bir fikir birliği olmadığını belirtmişti. Polonyalı virolog Agnieszka Szuster-Ciesielska da kısa süre önce verdiği röportajda, ABD Enerji Bakanlığı ve FBI tarafından tekrar gündeme getirilen Kovid-19'un "laboratuvar sızıntısı" nedeniyle yayıldığı teorisinin, sansasyon amaçlı olduğunu ve hiçbir gerçek veya bilimsel dayanağının bulunmadığını söylemişti.

ABD'nin Kovid-19'un kaynağının izini sürme sürecini aylardır siyasileştirdiğini, silah ve araç haline getirdiğini belirten Mao, bunun bilimsel bir meselenin milletvekilleri ve istihbarat çevreleri tarafından domine edilmesine yol açtığını ve Çin'i itibarsızlaştırmak ve saldırmak için hiçbir kanıt olmadan "laboratuvar sızıntısı" teorisini yaydığını ifade etti.

Mao, "Bu, küresel anlamda bilime dayalı kökenlerin izini sürme atmosferini ciddi şekilde zehirledi ve dünyanın geri kalanındaki insanlar tarafından da böyle algılandı" dedi.

Çin'in kökenlerin izini sürme konusundaki tutumunun tutarlı olduğuna dikkat çeken Mao, Çin'in ilk günden beri küresel bilime dayalı kökenlerin izini sürme prosedürüne destek vererek katıldığını belirtti.

"Bu arada, bu konuda her türlü siyasi manipülasyona kesinlikle karşıyız" diyen Mao, ABD'nin siyasi manipülasyonunun, Kovid-19'un kaynağıyla ilgili bilim tabanlı araştırmanın önündeki en büyük engel olduğunu vurguladı.

ABD'nin, kökenlerin izini sürme konusunda sorumlu hiçbir şey yapmadığına işaret eden Mao, ayrıca ABD'nin DSÖ uzman gruplarını ortak araştırma için ülkeye davet etmediğini, Kovid-19'un kaynağıyla ilgili herhangi bir erken veri paylaşmadığını ve Fort Detrick ile dünya genelindeki ABD biyolojik askeri üsleriyle ilgili dünyanın kaygılarına kulak tıkadığını belirtti.

Mao, kökenlerin izini sürmenin siyasileştirilmesinin konuyla ilgili bilim tabanlı işbirliğini engellemekle kalmayıp, virüse karşı dayanışmayı aksatarak küresel sağlık yönetim mekanizmalarına zarar vereceğini söyledi.

Sözcü, "Bir kez daha ABD tarafını bu konuda yaptığı siyasi manipülasyonu derhal durdurmaya, dünyanın meşru kaygılarını dikkate almaya, ABD'de ilk şüpheli vakaların verilerini gönüllü olarak DSÖ ile paylaşmaya, Fort Detrick ve dünyadaki biyolojik laboratuvarlar hakkında bilgi paylaşmaya ve dünyanın geri kalanına konuyla ilgili hak ettiği gerçeği söylemeye çağırıyoruz" dedi.