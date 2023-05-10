Çin Dışişleri Bakanlığı: Kanada, Çinli Diplomata Yönelik Temelsiz ve Hatalı Eylemine Son Vermeli

BEİJİNG, 10 Mayıs (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Wang Wenbin, Kanada'nın Çinli diplomatik ve konsolosluk personelinin meşru hak ve çıkarlarına ciddi şekilde zarar veren temelsiz ve hatalı eylemine son vermesi gerektiğini söyledi.

BEİJİNG, 10 Mayıs (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Wang Wenbin, Kanada'nın Çinli diplomatik ve konsolosluk personelinin meşru hak ve çıkarlarına ciddi şekilde zarar veren temelsiz ve hatalı eylemine son vermesi gerektiğini söyledi.

Wang Salı günkü olağan basın toplantısında, Çin Dışişleri Bakanlığı'nın Kanada'nın Shanghai Başkonsolosluğu'ndaki bir diplomatı istenmeyen kişi ilan ederek 13 Mayıs tarihine kadar Çin'i terk etmesini istemesiyle ilgili soru üzerine söz konusu açıklamayı yaptı.

Wang, Çin'in ciddi diplomatik girişimlerine rağmen Kanada'nın, Çin'in Kanada içişlerine karıştığı yönündeki mesnetsiz suçlamalara dayanarak bir Çinli diplomatı "istenmeyen kişi" ilan ettiğini hatırlattı.

Wang, "Bunu şiddetle kınıyor ve kesinlikle reddediyoruz. Çin, ciddi diplomatik girişimlerde bulunmuş ve Kanada'ya sert protestolarını iletmiştir" dedi.

Sözcü, Çin'in hiçbir zaman başka ülkelerin içişlerine karışmadığını ve Çin müdahalesine yönelik iddiaların asılsız olduğunu vurguladı. Wang, "Bu, Çin'i karalamak ve kötülemek üzere tasarlanmış ideolojik ve siyasi güdümlü bir manipülasyondur. Kanada'nın diplomatımızı "istenmeyen kişi" ilan etmeye yönelik temelsiz kararı, uluslararası ilişkilerin temel normlarını ihlal eden korkunç bir hamle olmakla beraber Kanada'nın Çin'le ilişkilerine yönelik kasıtlı bir darbedir" dedi.

Wang, bir süredir Kanada'nın medya kuruluşları ve üst düzey politikacılarının, sözde Stratejik ve Uluslararası Araştırmalar Merkezi (CSIS) "gizli belgelerine" atıf yaparak Çin'in Kanada'daki diplomatik ve konsolosluk misyonlarını karalamaya çalıştığını, ancak ithamların hiçbirinin gerçeklere dayanmadığını dile getirdi. Wang, "Bu ithamlar gizli bir gündemle uydurulmuştur" diye konuştu.

Wang, Kanada'nın ilkesiz hamlesine karşı Çin'in, mütekabiliyet önlemi çerçevesinde Kanada'nın Shanghai Başkonsolosluğu Konsolosu Jennifer Lynn Lalonde'yi istenmeyen kişi ilan ederek 13 Mayıs'a kadar Çin'i terk etmesini istediğini kaydetti. Sözcü, "Bu hamle Çin'in meşru hak ve çıkarlarını desteklemeye yönelik olup tamamen haklı ve gereklidir" dedi.

Wang, Çin'in Kanada'daki diplomatik ve konsolosluk misyonları ile diplomat ve konsolosluk personelinin, ilgili uluslararası sözleşmelere ve Kanada'nın yasa ve yönetmeliklerine riayet ettiğini vurguladı.

Sözcü, "Bu misyonlar ve kişiler, görevlerini yasalara uygun şekilde yerine getirmiştir. Kanada hükümetinin temelsiz ve hatalı işleminin Çin'in diplomatik ve konsolosluk personelinin meşru hak ve çıkarlarına ciddi şekilde zarar verdiğini vurgulayan Wang, "Çin bunu kabul etmemektedir. Çin'in çıkarlarını savunma kararlılığımızdan feragat etmeyeceğiz" diye ekledi.

Wang, "Kanada'yı bir an önce bu provokasyona son vermeye çağırıyoruz. Kanada bu keyfi eylemi sürdürmeye karar verirse, Çin kararlılıkla karşılık verecek ve Kanada bundan doğacak sonuçlara katlanmak durumunda kalacaktır" dedi.