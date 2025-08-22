Çin Dışişleri Bakanlığı: Japonya'nın İkinci Dünya Savaşı'ndaki Biyolojik Savaş Kanıtları Ortaya Çıktı

BEİJİNG, 22 Ağustos (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Mao Ning, Rus hükümeti tarafından gizliliği kaldırılan belgelerin, Japon işgalcilerin 2. Dünya Savaşı sırasında Çin'de biyolojik savaş yürüttüğüne dair inkar edilemez yeni kanıtlar sunduğunu söyledi.

Belgeler, 2. Dünya Savaşı sırasında Çin'deki Japon işgalcilerin Çin'in kuzeydoğusundan Sovyetler Birliği'ne saldırı planladıklarını ve çok sayıda askeri yok edebilecek biyolojik silahlar kullanmaya hazırlandıklarını ortaya koyuyor. Belgelere göre Çin'in Harbin kentinde Birim 731'i kurarak veba, şarbon ve kolera gibi bakteriyel hastalıklar üzerine araştırmalar yapan Japon işgalciler, bu amaçla Çinliler, Ruslar ve ölüme cezasına çarptırılan Japon mahkumlar üzerinde sistematik insan deneyleri gerçekleştirdi.

Mao, perşembe günkü basın toplantısında Japon işgalcilerin 2. Dünya Savaşı sırasında Çin halkına karşı menfur bir biyolojik savaş başlatıp insanlar üzerinde deneyler yaparak ve insanlığa karşı zulümler işleyerek uluslararası hukuku açıkça ihlal ettiğini söyledi.

İçinde bulunduğumuz yılın Çin Halkının Japon Saldırganlığına Karşı Direniş Savaşı ve faşizme karşı dünya savaşında kazanılan zaferin 80. yıldönümü olduğunu hatırlatan sözcü, Japonya'nın ancak tarihle yüzleşerek saygınlığını kazanabileceğini ifade etti.

Mao, "Japon tarafını, saldırganlık geçmişi üzerinde derinlemesine düşünmeye, Çin halkının ve diğer mağdur ülkelerin duygularına içtenlikle saygı duymaya, militarizmle bağlarını tamamen koparmaya, zehirli mirasından kurtulmak için somut adımlar atmaya ve tarihin hatalarını tekrarlamaktan kaçınmaya çağırıyoruz" dedi.