Çin Dışişleri Bakanlığı, İran ve İsrail'deki Vatandaşlarının Güvenliğini Sağlamak İçin Tahliye Çalışmalarına Başladı

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Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Jiakun, İsrail'in İran'a yönelik saldırıları sonrası İran ve İsrail'deki Çin vatandaşlarının güvenliği için tahliye çalışmalarının hızla başlatıldığını açıkladı.

BEİJİNG, 17 Haziran (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Jiakun, bakanlığın ve ilgili büyükelçilik ve konsoloslukların, İran ve İsrail'deki Çin vatandaşlarının güvenliğini sağlamak ve hızlı şekilde tahliyelerini organize etmek üzere gerekli her türlü adımın atılması için diğer devlet kurumlarıyla birlikte çalıştığını söyledi.

Guo, salı günkü basın toplantısında İsrail'in İran'a başlattığı saldırılarla askeri gerilimin tırmanmasının ardından İran ve İsrail'deki Çin vatandaşlarının tahliyesi konusunda açıklamalarda bulundu.

Yurtdışındaki Çin vatandaşlarının güvenliğinin hükümet için mutlak öncelik olduğunu vurgulayan Guo, İsrail-İran çatışmasının patlak vermesinin ardından Çin Dışişleri Bakanlığı ve iki ülkedeki Çin büyükelçilik ve konsolosluklarının vakit geçirmeksizin konsolosluk acil müdahale mekanizmasını harekete geçirdiğini ve iki ülkeden de Çin vatandaş ve kurumlarının güvenliğini etkin şekilde sağlamalarını talep ettiğini belirtti.

Sözcü, "Çin vatandaşlarının bir bölümü güvenli şekilde komşu ülkelere tahliye edilmiştir" dedi.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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