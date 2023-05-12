Çin Dışişleri Bakanlığı: G7 Ülkeleri, Uluslararası Kuralları Bencil Çıkarlarına Alet Etmemeli

BEİJİNG, 12 Mayıs (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Wang Wenbin, G7 ülkelerine kendi öncelikleri ve bencil çıkarları için uluslararası kuralları bahane olarak kullanmaktan vazgeçme çağrısı yaptı.

BEİJİNG, 12 Mayıs (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Wang Wenbin, G7 ülkelerine kendi öncelikleri ve bencil çıkarları için uluslararası kuralları bahane olarak kullanmaktan vazgeçme çağrısı yaptı.

Japonya'da düzenlenecek G7 Zirvesi'nde Çin'den uluslararası kurallara riayet etmesinin isteneceğine dair haberler çıkmıştı.

Wang, Perşembe günkü günlük basın toplantısında konuyla ilgili bir soruya yanıt verirken, uluslararası kuralları tartışmaya açmadan önce bu kuralların tam olarak ne olduğunu açıklığa kavuşturmak gerektiğini söyledi.

Wang, "Dünya ülkelerinin ezici çoğunluğu için uluslararası kurallar, Birleşmiş Milletler (BM) Antlaşması'nın amaç ve ilkelerine dayanan, uluslararası ilişkilerde geçerli olan temel normlardan oluşmaktadır ve tüm ülkeler bunlara uymak zorundadır" dedi.

Wang, G7 ülkelerinin BM Antlaşması'na hemen hemen hiç değinmedikleri halde "demokrasilerden" ve "kurallara dayanan uluslararası düzenden" bahsetmeye devam ettiklerini kaydetti. Sözcü, G7'nin uluslararası kurallardan söz ederken, küçük bir grubun ideolojilerine, değerlerine, "önce Amerika" yaklaşımına ve G7 güdümlü kurallarına göre sınır çizen Batının kurallarını kastettiğini vurguladı.

Wang, "Bu kurallar, uluslararası toplumun ortak çıkarlarından ziyade G7'dekilerin ve çok az sayıda ülkenin müktesep haklarına hizmet ediyor" diye ekledi.

Sözcü, G7'nin bir yandan Çin'in uluslararası kurallara riayet etmesini isterken diğer yandan sürekli olarak kuralları ihlal edip bozduğunu kaydetti.

Son yıllarda ABD'nin, UNESCO ve Paris Anlaşması da dahil olmak üzere 17 uluslararası kuruluş ve antlaşmadan çıktığını hatırlatan Wang, ABD'nin kendi müttefiki olan G7 ülkelerini bile ayırmaksızın dünya çapında pek çok ülkede casusluk faaliyeti yürüttüğünü söyledi. Sözcü, ABD'nin diplomatik yollarla ülkelerin gözünü korkutarak ekonomik baskı ve askeri müdahalede bulunduğunu sözlerine ekledi.

Wang, ABD'nin Afganistan, Irak ve Suriye gibi kendinden küçük ve zayıf birçok ülkeyi işgal ettiğini, on milyonlarca masum sivilin ölümüne ve yerlerinden olmasına neden olduğunu ifade etti.

Sözcü, "Uluslararası kurallara gelince ABD'nin yeri sanık sandalyesidir. Diğer ülkelere parmak sallayacak konumda değildir" dedi.

Wang, "ABD ve Japonya'nın G7 üyeleri olarak ilk yapması gereken şey BM'ye olan borçlarını ödemek, Suriye'yi yasadışı olarak işgal eden birlikleri geri çekmek, nükleer kirli suyu okyanusa boşaltma ısrarından vazgeçmek, bölücülük ve cepheleşmeyi kışkırtmaya son vermek ve uluslararası kuralları kendi öncelikleri ve bencil çıkarları için bahane olarak kullanmaktan vazgeçmektir" dedi.