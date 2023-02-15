Çin Dışişleri Bakanlığı: Çin'in Egemenliği ve Güvenliğini Tehlikeye Atan ABD Kurumlarına Karşı Önlem Alacağız

BEİJİNG, 15 Şubat (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Wang Wenbin, Çarşamba günü yaptığı açıklamada, Çinli şirket ve kurumlara uygulanan ABD yaptırımlarına tepki olarak, Çin'in egemenliği ve güvenliğini tehlikeye atan ilgili ABD kurumlarına karşı yasalara uygun karşı önlemler...

BEİJİNG, 15 Şubat (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Wang Wenbin, Çarşamba günü yaptığı açıklamada, Çinli şirket ve kurumlara uygulanan ABD yaptırımlarına tepki olarak, Çin'in egemenliği ve güvenliğini tehlikeye atan ilgili ABD kurumlarına karşı yasalara uygun karşı önlemler alacaklarını belirtti.

Wang günlük basın toplantısında, Çin sivil insansız hava aracının ABD hava sahasına girişinin, mücbir sebeplerden kaynaklanan tamamen kasıtsız, beklenmedik ve münferit bir olay olduğunu belirterek, Çin tarafının bunu ABD tarafına defalarca ilettiğini hatırlattı.

Ancak ABD'nin güç kullanım hakkını kötüye kullanarak ve durumu kötüleştirerek aşırı tepki verdiğini söyleyen Wang, ABD'nin bu olayı Çinli şirket ve kurumlara karşı yasadışı yaptırımlar uygulamak için bahane olarak kullandığını vurguladı.

Wang, "Çin bu tutuma kesinlikle karşıdır ve Çin'in egemenliği ile meşru hak ve çıkarlarını korumak için Çin'in egemenliğini ve güvenliğini tehlikeye atan ilgili ABD kurumlarına karşı yasalara uygun olarak karşı önlemler alacaktır" dedi.