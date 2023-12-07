Çin Dışişleri Bakanlığı, Çin-AB ilişkilerinin sağlam ve istikrarlı şekilde gelişmesi için ortak çaba sarf edilmesini istedi

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Wang Wenbin, Avrupa Birliği'nin (AB) yaklaşan Çin-AB zirvesi için sağlam bir atmosfer yaratmak üzere Çin ile birlikte çalışması ve Çin-AB ilişkilerinin sağlam ve istikrarlı şekilde gelişmesi için ortak çaba sarf etmesi temennisinde bulundu.

BEİJİNG, 7 Aralık (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Wang Wenbin, Avrupa Birliği'nin (AB) yaklaşan Çin-AB zirvesi için sağlam bir atmosfer yaratmak üzere Çin ile birlikte çalışması ve Çin-AB ilişkilerinin sağlam ve istikrarlı şekilde gelişmesi için ortak çaba sarf etmesi temennisinde bulundu.

Wang söz konusu açıklamayı Çarşamba günü, Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in, AB ile Çin arasındaki ticari ilişkilerde zaman içinde ortaya çıkabilecek bir dengesizliğe müsamaha göstermeyeceklerini belirttiği ve "Pazarımızı koruyacak araçlarımız var, ancak müzakereyle sonuç elde etmeyi tercih ederiz" şeklindeki sözleriyle ilgili soru üzerine yaptı.

"Öncelikle, Çin'in hiçbir zaman kasıtlı olarak ticaret fazlası arayışına girmediğini belirtmek isterim" diyen Wang, bunun aksine Çin'in üst düzey dışa açılımı sürekli olarak ilerlettiğini ve Çin Uluslararası İthalat Fuarı ve Çin Uluslararası Tedarik Zinciri Fuarı'nı düzenleyerek tüm ülkeleri 1,4 milyarı aşkın nüfusa sahip Çin mega pazarını paylaşmaya davet ettiğini vurguladı.

Çin'deki AB şirketlerinin ihracatının üçte birinden fazlasının AB'ye yapıldığına işaret eden Wang, Çin ticaret fazlası veriyor gibi görünse de gerçekte AB'nin büyük karlar elde ettiğini belirtti.

Ayrıca ticaretin iki tarafı da içerdiğine değinen Wang, AB'nin bir yandan Çin'e yüksek teknolojili ürünlerin ihracatına katı kısıtlamalar getirirken diğer yandan Çin'e ihracatı büyük ölçüde artırmayı ummasının makul bir beklenti olmadığına işaret etti.

Çin'in AB için güvenilir ve vazgeçilmez bir ortak olduğunu belirten Wang, "Diyalog ve istişare yoluyla farklılıkları uygun şekilde çözmek, Çin-AB ilişkilerinin gelişiminden öğrendiğimiz önemli bir ders" dedi.