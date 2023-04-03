Çin Dışişleri Bakanlığı: Çin-Ab İlişkilerinin Gelişmesi Küresel İstikrara Katkı Sağlıyor

BEİJİNG, 3 Nisan (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, Çin ile Avrupa Birliği (AB) arasındaki ilişkilerin sağlam ve istikrarlı bir şekilde gelişmesinin her iki tarafın ortak çıkarlarına hizmet ettiğini ve küresel barış ile istikrara katkıda bulunduğunu söyledi.

BEİJİNG, 3 Nisan (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, Çin ile Avrupa Birliği (AB) arasındaki ilişkilerin sağlam ve istikrarlı bir şekilde gelişmesinin her iki tarafın ortak çıkarlarına hizmet ettiğini ve küresel barış ile istikrara katkıda bulunduğunu söyledi.

Mao bu açıklamayı Pazartesi günü olağan basın toplantısında Çin-AB ilişkileri ve Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in 5-7 Nisan tarihlerinde Çin'e yapacağı ziyaretle ilgili bir soruyu cevaplarken yaptı.

Bu yılın Çin-AB kapsamlı stratejik ortaklığının 20. yıl dönümü olduğuna dikkat çeken Mao, istikrarsızlaşan uluslararası durum, ortaya çıkan küresel güvenlik sorunları ve yavaşlayan ekonomik toparlanma karşısında Çin ve AB'nin karşılıklı saygı, karşılıklı fayda ve her iki tarafın kazançlı çıktığı sonuçları takip etmesi, ihtilafa sebep olan unsurların ve zorlukların üstesinden gelmesi ve ortak zemin ile işbirliğine odaklanması gerektiğini söyledi.

Mao "Bu ziyareti bir fırsat olarak değerlendiren Çin, işbirliği potansiyelini daha da ortaya çıkarmak, küresel zorlukları ortaklaşa ele almak ve değişken dünyaya daha fazla istikrar ve pozitif enerji enjekte etmek için AB ile birlikte çalışmaya hazır" ifadelerini kullandı.