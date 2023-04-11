Çin Dışişleri Bakanlığı: Afrika Ülkelerini 'Borç Tuzağı'na Düşüren Çin Değil

BEİJİNG, 11 Nisan (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Wang Wenbin, Çin'in Afrika ülkeleri için "borç tuzağı" kaynağı olmadığını belirterek, ülkesinin Afrika ülkeleri ve diğer gelişmekte olan ülkelerin "yoksulluk tuzağı"ndan kurtulmalarına yardımcı olacak bir ortak olduğunu söyledi.

BEİJİNG, 11 Nisan (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Wang Wenbin, Çin'in Afrika ülkeleri için "borç tuzağı" kaynağı olmadığını belirterek, ülkesinin Afrika ülkeleri ve diğer gelişmekte olan ülkelerin "yoksulluk tuzağı"ndan kurtulmalarına yardımcı olacak bir ortak olduğunu söyledi.

Wang, bu açıklamaları Pazartesi günü, Afrika'nın borç sorunuyla ilgili bazı üst düzey ABD'li yetkililer ve Dünya Bankası yetkilileri tarafından Çin'e yöneltilen suçlamalara cevaben yaptı.

"Bu suçlamaların hiçbir gerçek temeli yok" diyen Wang, "Çin, Afrika'nın borç sorununa büyük önem vererek, Afrika ülkelerinin bu sorunla başa çıkmasına yardımcı oluyor. Çin, Borç Ödemelerini Erteleme Girişimi'ne (DSSI) diğer tüm G20 üyelerinden daha fazla katkıda bulundu" ifadelerini kullandı.

ABD merkezli Johns Hopkins Üniversitesi'nin Çin-Afrika Araştırma İnisiyatifi tarafından yapılan son araştırmaya göre Çin, DSSI kapsamındaki borç ödemelerinin ertelenmesi işlemlerinin yüzde 63'üne katkıda bulundu. Sözcüye göre araştırma, Çin'in diğer katılımcı taraflarla iletişim kurmakta aktif olduğunu ve DSSI'ın etkin şekilde uygulanmasında üzerine düşen görevleri yerine getirdiğini ortaya koydu.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Nijerya Devlet Başkanı Yardımcısı Yemi Osinbajo'nun Batılı hükümetlerin sözde "Çin borç tuzağı" konusundaki endişelerini aşırı tepki olarak nitelendirdiğini hatırlattı.

Wang, "Afrika ülkeleri Çin ile yakın ilişkileri konusunda haklı olarak pişman değil. Afrika'nın krediye ve altyapıya ihtiyacı var. Çin, Batı'nın kendini göstermeyeceği ya da göstermeye isteksiz olduğu yer ve zamanda bunu yapıyor" dedi.

Sözcü, Çin'in her zaman Afrika ülkeleri de dahil gelişmekte olan ülkelerin ekonomik ve sosyal kalkınmasına destek sağlamaya kararlı olduğunu belirtti.

Çin'in diğer gelişmekte olan ülkeler ile eşitlik ve karşılıklı fayda ilkesine dayalı yatırım ve finansman işbirliği yürüttüğünü vurgulayan sözcü, bu ülkelerin borç yüklerini azaltmalarına yardımcı olmak için Çin'in her zaman elinden geleni yaptığını sözlerine ekledi.

Wang, ABD ve diğer Batı ülkelerindeki bazı politikacıların Çin ile diğer gelişmekte olan ülkeler arasındaki işbirliğini bozmak ve baltalamak için çeşitli söylem tuzakları kullandığını söyledi.

Çin Dışişleri Sözcüsü, "Foyaları meydana çıktı ve artık gelişmekte olan ülkelerde ve geniş uluslararası toplumda alıcı bulmaları daha zor" dedi.

Sözcü, "Dünya Bankası'nın Uluslararası Borç İstatistikleri'ne göre, uluslararası finansal kuruluşlar ve ticari kredi sağlayan kurumlar, Afrika'nın toplam dış borcunun yaklaşık dörtte üçünün alacaklısı konumda. Dünya Bankası ve Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) alacaklısı olduğu borçlar, bütün uluslararası finansal kuruluşların alacaklısı olduğu toplam borcun yaklaşık yüzde 70'ini oluşturuyor" ifadelerini kullandı.

ABD'nin Dünya Bankası ve IMF'nin en büyük hissedarı olduğunun altını çizen Wang, ABD ve Avrupa menşeli finansal sermayenin, Afrika ülkelerinin en büyük ticari alacaklısı olduğuna dikkat çekti.

ABD'nin bu nedenle Afrika'nın borçlarının hafifletilmesine katılmakla yükümlü olduğunu belirten Wang, "Amerika Birleşik Devletleri'ni sorumluluklarını üstlenmeye ve Afrika'nın borç sorunu ile ilgilenirken uluslararası finansal kuruluşlar ve ticari kredi sağlayan kurumların önemli katılımını ilerletmek için daha fazla çaba sarf etmeye çağırıyoruz" diye konuştu.