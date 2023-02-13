Çin Dışişleri Bakanlığı, ABD'yi, Suriye'ye Yönelik Tek Taraflı Tüm Yaptırımları Kaldırmaya Çağırdı

BEİJİNG, 13 Şubat (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Wang Wenbin Pazartesi günü yaptığı açıklamada, ABD'yi Suriye'ye yönelik yasadışı bir şekilde tek taraflı uyguladığı yaptırımları derhal kaldırmaya ve insani felaketler yaratmaya son vermeye çağırdı.

BEİJİNG, 13 Şubat (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Wang Wenbin Pazartesi günü yaptığı açıklamada, ABD'yi Suriye'ye yönelik yasadışı bir şekilde tek taraflı uyguladığı yaptırımları derhal kaldırmaya ve insani felaketler yaratmaya son vermeye çağırdı.

Basında çıkan haberlere göre ABD, kısa süre önce Suriye'ye yönelik altı ay sürecek yaptırım muafiyeti uygulayacağını duyurmuştu. Uygulama, Suriye ve Türkiye'de bir hafta önce meydana gelen yıkıcı depremler sonrasında kurtarma çabaları için belirli faaliyetlere izin vermekle sınırlı olacak.

Wang günlük basın toplantısında konuyla ilgili soru üzerine, "ABD hükümeti, 'geçici avuntu' sayılabilecek siyasi bir gösteri yapmak yerine, Suriye'ye yönelik tek taraflı yaptırımları derhal kaldırmalı" dedi.

Sözcü, ABD'nin yıllardır Suriye'ye sürekli olarak askeri müdahaleler ve tek taraflı yasadışı yaptırımlar uyguladığını hatırlattı. Wang, bunun da ülkedeki ekonomik krizi ve insanların geçim kaynaklarını ciddi derecede ağırlaştırdığını, ayrıca Suriye'nin afetlerle başa çıkma becerisini büyük oranda zayıflattığını söyledi.

ABD'nin uyguladığı tek taraflı yaptırımlar, depremden sonraki ilk 72 saatte kurtarma çalışmalarını doğrudan engellerken, felaketi daha da kötü hale getirdi. Wang, Suriyelilerin ABD için dediği gibi, her şeyin insanlıkla değil siyasetle ilgili olduğunu ifade etti.

Wang, "ABD tarafını jeopolitik hesapları bir kenara bırakmaya, Suriye'ye yönelik tek taraflı tüm yasadışı yaptırımları derhal kaldırmaya ve kasıtlı olarak insani felaketler yaratmaya son vermeye çağırıyoruz" dedi.