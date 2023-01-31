Çin Dışişleri Bakanlığı, ABD Yetkililerinden Tek Çin İlkesine Uymasını İstedi

BEİJİNG, 31 Ocak (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, Pazartesi günü yaptığı açıklamada Çin'in, ilgili ABD yetkililerinin tek Çin ilkesine ve üç Çin-ABD ortak bildirilerine uymasını ve Çin-ABD ilişkilerini etkileyecek her türlü adımdan kaçınmasını umduğunu söyledi.

BEİJİNG, 31 Ocak (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, Pazartesi günü yaptığı açıklamada Çin'in, ilgili ABD yetkililerinin tek Çin ilkesine ve üç Çin-ABD ortak bildirilerine uymasını ve Çin-ABD ilişkilerini etkileyecek her türlü adımdan kaçınmasını umduğunu söyledi.

Medyada çıkan haberlere göre, ABD'li Cumhuriyetçi Kongre Üyesi ve ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Kevin McCarthy bu ilkbaharda Taiwan'a bir ziyaret planlıyor ve ABD Savunma Bakanlığı bu ziyaret için hazırlık yapıyor.

Mao, günlük basın toplantısında konuyla ilgili bir soruya yanıt verirken Çin'in, Taiwan bölgesi ile Çin ile diplomatik bağları olan ülkeler arasında her türlü resmi temaslara her zaman karşı olduğunu söyledi.

Mao Çin'in, ilgili ABD'li milletvekillerinin tek Çin ilkesine ve üç Çin-ABD ortak bildirilerine uymasını, Çin-ABD ilişkilerini etkileyecek ve Taiwan Boğazı'nın her iki tarafında barış ve istikrarı baltalayacak her türlü adımdan kaçınmasını umduklarını söyledi.