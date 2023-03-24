Çin Dışişleri Bakanlığı: Abd, Unesco'ya Dönmeden Önce Uluslararası Toplumun Güvenini Kazanmalı

BEİJİNG, 24 Mart (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, ABD'nin UNESCO'ya dönmeden önce uluslararası kurallara uyma ve uluslararası hukukun üstünlüğüne saygı gösterme konusundaki samimiyetini ortaya koyması gerektiğini, ancak bunu yaparak uluslararası toplumun güvenini ve...

BEİJİNG, 24 Mart (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, ABD'nin UNESCO'ya dönmeden önce uluslararası kurallara uyma ve uluslararası hukukun üstünlüğüne saygı gösterme konusundaki samimiyetini ortaya koyması gerektiğini, ancak bunu yaparak uluslararası toplumun güvenini ve Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) üyelerinin desteğini kazanabileceğini söyledi.

Sözcü Mao bu açıklamayı, Cuma günü düzenlenen günlük basın toplantısında ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın "ABD'nin UNESCO'ya geri dönmesi gerektiği" yönündeki sözlerinin sorulması üzerine yaptı.

Haberlere göre, Blinken Çarşamba günü yaptığı açıklamada, Çin'in UNESCO'ya en büyük katkıyı yapan tek ülke olduğunu, ABD'nin ise "masada" bile olmadığını ve bunun da "durumu değiştirmeyi" her zamankinden daha da önemli hale getirdiğini söyledi.

Mao basına yaptığı açıklamada, ABD'nin UNESCO'dan iki kez çekildiğini ve bunun UNESCO'nun çalışmalarını olumsuz etkilediğini söyledi.

Sözcü, "ABD, UNESCO'ya geri dönmek istiyorsa, ABD'nin niyetinin uluslararası sorumlulukları üstlenmek, uluslararası yükümlülükleri yerine getirmek, çok taraflılığı desteklemek ve uluslararası işbirliğini teşvik etmek olduğunu umuyoruz" dedi.

ABD'nin uluslararası anlaşmalardan ve örgütlerden çekilme ve "önce Amerika" peşinde koşma konusundaki yanlışını gözden geçirmesi gerektiğini söyleyen Mao, ülkenin iyi niyetini ve samimiyetini de göstermesi gerektiğini ifade etti.

"Uluslararası örgütler jeopolitik çatışmalar için savaş alanları değil, uluslararası işbirliği platformlarıdır" diyen Mao, Çin'in UNESCO'daki olumlu rolünü objektif bir şekilde değerlendirmesi halinde ABD'yi memnuniyetle karşılayacaklarını belirtti.

Mao, "Ancak ABD'nin UNESCO'ya geri dönme niyeti Çin'in etkisini dengelemek ve sınırlamaksa, bu sadece ABD'nin hala 'önce Amerika'yı' uluslararası kamu çıkarlarının önüne koyduğu yönündeki şüpheleri artıracaktır" dedi.