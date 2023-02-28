Çin Dışişleri Bakanlığı: Abd, Tiktok'tan Korkacak Kadar mı Kendine Güvenmiyor?

BEİJİNG, 28 Şubat (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, Amerika Birleşik Devletleri'nin ulusal güvenlik kavramını aşırı genişleterek yabancı şirketleri bastırmak için devlet gücünü kötüye kullandığını ve Çin'in bu yanlış eylemlere kararlılıkla karşı çıktığını söyledi.

BEİJİNG, 28 Şubat (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, Amerika Birleşik Devletleri'nin ulusal güvenlik kavramını aşırı genişleterek yabancı şirketleri bastırmak için devlet gücünü kötüye kullandığını ve Çin'in bu yanlış eylemlere kararlılıkla karşı çıktığını söyledi.

Sözcü Mao Salı günü düzenlenen olağan basın toplantısında, Kongre kararıyla alınan bir yasağın ardından Beyaz Saray'ın TikTok'u tüm federal cihazlardan silmeleri için devlet kurumlarına 30 gün süre verdiğine ilişkin haberler hakkında yorum yapması istenmesi üzerine açıklamalarda bulundu. ABD'li yetkililer bu kararın, ABD-Çin rekabeti devam ederken, ABD ulusal güvenliğine ilişkin endişelerden kaynaklandığını söyledi.

Mao, "Dünyanın en büyük süper gücü, bunun gibi gençlerin favorisi olan bir uygulamadan korkacak kadar mı kendine güvenmiyor? Amerika Birleşik Devletleri ulusal güvenlik kavramını aşırı genişletiyor ve yabancı şirketleri bastırmak için devlet gücünü kötüye kullanıyor. Bu yanlış eylemlere kesinlikle karşı çıkıyoruz" dedi.

Sözcü ayrıca, ABD hükümetinin piyasa ekonomisi ve adil rekabet ilkelerine saygı göstermesi, şirketlere baskı yapmayı bırakması ve ABD'deki yabancı şirketler için açık, adil ve ayrımcı olmayan bir ortam sağlaması gerektiğini de sözlerine ekledi.