Çin Dışişleri Bakanlığı: Abd, Taiwan'ı 'Barut Fıçısına' Dönüştürüyor

BEİJİNG, 6 Mayıs (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, ABD ile Taiwan arasındaki gizli askeri anlaşmanın güçlendirilmesini eleştirirken, ABD'nin Taiwan'ı "barut fıçısına" dönüştürdüğünü söyledi.

Mao söz konusu açıklamayı, Cuma günü olağan basın brifingi sırasında, ABD'li 25 silah şirketinden temsilcilerin adaya toplanıp, Taiwan Demokratik İlerleme Partisi yetkilileri ile "savunma forumu" düzenlemesi hakkında gelen yorum talebi üzerine yaptı.

Mao, ABD'nin Taiwan bölgesine olan silah satışlarının, tek Çin ilkesini ve 17 Ağustos Bildirisi başta olmak üzere Çin'le ABD arasında imzalanan üç ortak bildiriyi ciddi şekilde ihlal ettiğini kaydetti. Sözcü, Çin'in söz konusu silah satışlarına ve ihlallere güçlü şekilde karşı çıktığını vurguladı.

Son zamanlarda ABD ve Taiwan yetkililerinin, gizli askeri anlaşmayı arttırdığını kaydeden Mao, silah satıcılarının ziyareti ve sözde "savunma forumunun", ABD'nin Taiwan'ı "barut fıçısına" dönüştürdüğünün diğer bir kanıtı olduğunu söyledi. Sözcü, bunun Taiwan soydaşları için beladan başka anlama gelmediğini belirtti.

Mao, "forum" düzenlenirken Taiwan toplumunun her kesiminden insanların toplanarak çatışma peşinde koşan savaş çığırtkanlarını protesto ettiklerini, bağımsızlık için ABD'den destek dilenen ve şeytana kapıyı açanlara karşı çıktıklarını, Taiwan'daki gençlere bu akıma kapılmama çağrısı yaptıklarını ve Taiwan Boğazı'nda ve boğazın her iki yakasında tek Çin için desteklerini ifade ettiklerini söyledi.

Sözcü, "Demokratik İlerleme Partisi yetkilerinin bu seslere kulak vermesi ve bencil kazançlarını, Taiwanlı soydaşlarımızın temel çıkarlarına tercih etmekten derhal vazgeçmesi gerekiyor" dedi.

Mao, "Bir kez daha ABD'yi tek Çin ilkesine ve Çin'le ABD arasında imzalanan üç ortak bildiriye riayet etmeye, Taiwan'a silah satışına ve Taiwan ile askeri temaslara son vermeye ve Taiwan Boğazı'nda gerilime yol açabilecek faktörler yaratmaktan vazgeçmeye çağırıyoruz" ifadelerini kullandı.

Çin tarafının, egemenlik ve güvenlik çıkarlarını kararlılıkla savunmak üzere güçlü ve kararlı önlemler alacağını vurgulayan sözcü, Çin'in içişlerine müdahale eden ve Taiwan Boğazı'nda barış ve istikrarı baltalayan tüm dış güçlerin, bunun sonuçlarına katlanacağını ve hatalı eylemlerinin bedelini ödeyeceğini söyledi.