Çin Dışişleri Bakanlığı: ABD'nin Silah İhracatındaki Tavrı Barış ve İstikrar İçin Ciddi Tehdit

BEİJİNG, 24 Şubat (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Wang Wenbin, ABD'nin küçük ve hafif silahlar ile mühimmat konusunda gevşek bir yönetim sergilemesinin, büyük ölçekli silah ihracatının ve devlet dışı aktörlere sürekli askeri malzeme transferinin bölgesel ve uluslararası barış...

BEİJİNG, 24 Şubat (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Wang Wenbin, ABD'nin küçük ve hafif silahlar ile mühimmat konusunda gevşek bir yönetim sergilemesinin, büyük ölçekli silah ihracatının ve devlet dışı aktörlere sürekli askeri malzeme transferinin bölgesel ve uluslararası barış ve istikrar için ciddi bir tehdit oluşturduğunu söyledi.

Sözcü Wang bu açıklamaları Perşembe günü gerçekleştirdiği düzenli basın toplantısında, BM'nin konvansiyonel mühimmatla ilgili açık uçlu çalışma grubunun üçüncü oturumu hakkındaki bir soruya cevaben yaptı. Oturum sırasında, Çin'in de aralarında bulunduğu ülkelerin tarafları devlet dışı aktörlere mühimmat transferinden kaçınmaya davet eden bir önerisi ABD'nin muhalefetiyle karşılaştı.

ABD'de kişi başına düşen silah sayısının dünyadaki diğer tüm ülkelerden daha fazla olduğuna dikkat çeken Wang, silahlı şiddetin Amerikan halkı için sürekli tekrarlanan bir kabus haline geldiğine işaret etti.

"ABD'nin diğer ülkelerin iç işlerine bariz müdahalesi silahlı çatışmayı ve sosyal kaosu körüklüyor" diyen Wang, ABD'den giden mühimmatın çoğunun takip edilemez hale geldiğini ve hatta terörist ve aşırılık yanlısı grupların eline geçtiğini, bunun da bölgesel ve uluslararası barış ve istikrara yönelik ciddi bir tehdit oluşturduğunu belirtti.

ABD Dışişleri Bakanlığı'nın verilerine atıf yapan Wang, ABD'nin 2022 mali yılındaki dış askeri satışlarının, özellikle tırmanan Ukrayna krizi nedeniyle 2021 mali yılına göre yaklaşık yüzde 50 arttığını söyledi.

Wang, "ABD ve diğer Batılı ülkeler Ukrayna'ya silah akışı sağlayarak Ukrayna krizinin çözümünü zorlaştırıyor" ifadelerini kullandı.

Amerikan İlerleme Merkezi'nin verilerini paylaşan Wang, 2014-2016 yılları arasında Kuzey Amerika, Orta Amerika ve Karayipler'deki 15 ülkede yürütülen cezai soruşturmalarda 50.133 ABD menşeli silahın ele geçirildiğini, bunun da ABD silahlarının her 31 dakikada bir suç işlemek için kullanıldığı anlamına geldiğini vurguladı.

Silah derdinin ABD'nin ihraç ettikleri arasında buzdağının sadece görünen kısmı olduğunu söyleyen Wang, ABD'nin diğer ülkelere demokrasi ya da insan haklarında ilerleme değil, geçim sıkıntısı ve istikrarsızlık getirdiğini de sözlerine ekledi.

Wang, "ABD'nin bu tür ihracatlarla ne kadar çok uğraşırsa, olumsuz sonuçların kendisi için bir o kadar kötü olacağını bilmesi gerekiyor. ABD'nin daha fazla sorun yaratmak yerine, uluslararası topluma fayda sağlamak için gerçekten ne yapabileceğini düşünmesi gerekiyor" dedi.