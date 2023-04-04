Çin Dışişleri Bakanlığı: Abd, Hong Kong ile İlgili Meselelere Karışmaya Derhal Son Vermeli

BEİJİNG, 4 Nisan (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, ülkesinin, ABD'nin Hong Kong hakkında yıllık raporlar yayınlamayı derhal durdurmasını ve Hong Kong'un işlerine ve Çin'in diğer içişlerine karışmaya son vermesini talep ettiğini söyledi.

BEİJİNG, 4 Nisan (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, ülkesinin, ABD'nin Hong Kong hakkında yıllık raporlar yayınlamayı derhal durdurmasını ve Hong Kong'un işlerine ve Çin'in diğer içişlerine karışmaya son vermesini talep ettiğini söyledi.

Mao'nun Pazartesi günü yaptığı açıklama, ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan Hong Kong Politika Eylem Raporu'na yanıt olarak geldi.

Hong Kong'un Çin'in özel idare bölgesi olduğunu ve Hong Kong'un işlerinin hiçbir dış müdahaleyi kabul etmeyen, tamamen Çin'in içişleri olduğunu hatırlatan Mao, ABD'nin yayınladığı raporun gerçekleri görmezden geldiğini, sorumsuz yorumlarda bulunduğu ve Çin Merkezi Hükümetini ile Hong Kong Özel İdari Bölgesi hükümetine temelsiz suçlamalarda bulunduğunu belirtti.

Sözcü, "Çin, bu durumu şiddetle kınamakta ve kesinlikle reddetmektedir" diye konuştu.

Mao, Hong Kong'un anavatana dönüşünden beri, Hong Kong halkının Hong Kong'u yüksek düzeyli özerklikle yönetmesine imkan tanıyan "tek ülke, iki sistem" politikasının uygulandığını ve Hong Kong sakinlerinin hak ve özgürlüklerinin yasalarla tam olarak korunduğunu dile getirdi. Sözcü, "Çin hükümeti Anayasa'ya ve Temel Yasa'ya uygun olarak hareket etmektedir ve 'tek ülke iki sistem' politikasını tam ve bağlılıkla uygulama konusunda kararlıdır" dedi.

Çin'in Hong Kong'da ulusal güvenliğin korunmasına yönelik yasalar hazırlayıp çıkardığını ve Hong Kong'un seçim sistemini geliştirdiğini kaydeden Mao, bunun temel olarak Hong Kong'un refah ve istikrarını korumayı ve "tek ülke iki sistem" politikasının kararlı ve sürdürülebilir şekilde uygulanmasını sağlamayı amaçladığını söyledi.

Sözcü, "Hong Kong'da ulusal güvenliğin korunmasına yönelik yasalar, ulusal güvenliğimizi tehdit eden bir grup suçluyu hedef almaktadır. Bunlar Hong Kong halkının ve Özel İdare Bölgesi'ndeki yabancı vatandaşların yasal hak ve özgürlüklerini korumaktadır" dedi.

Yeni seçim sisteminin, iyi bir sistem olduğunu, çünkü "tek ülke iki sistem" politikasıyla uyumlu ve Hong Kong'un gerçeklerine uygun olduğunu vurgulayan Sözcü Mao, sistemin Hong Kong'un dayanışma ve uyumunu teşvik ettiğini ve gerçek demokrasi ruhunu sergilediğini dile getirdi.

Mao, "Yasayı yürürlüğe koyup seçim sistemini iyileştirmemizden bu yana Hong Kong'da hukukun üstünlüğü ile ticaret ortamı iyileşmekte ve kent, hukukun üstünlüğü açısından dünyadaki en iyiler arasında yer almaya devam etmektedir" dedi.

Yabancı yatırımcıların, Hong Kong'da kendilerini daha güvende hissettiklerini, bunun da kentin uluslararası finans, ticaret ve nakliyat merkezi olarak statüsünü pekiştirdiğini belirten Mao, "Bunlar inkar edilemez gerçeklerdir. Gelecekte Hong Kong'dan daha fazlasını bekleyebiliriz" şeklinde konuştu.