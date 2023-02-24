Çin Dışişleri Bakanlığı: ABD Hegemonya ve Zorbalıktan Vazgeçmeli

BEİJİNG, 24 Şubat (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Wang Wenbin, ABD'nin gerçekleri duymaya alışık olmadığını ve sorunlarıyla yüzleşmekten kaçındığını söyledi.

Sözcü Wang bu açıklamayı Cuma günü, ABD'nin Çin Büyükelçisi Nicholas Burns'ün Çin tarafından yayımlanan ABD ile ilgili bir rapora ilişkin tweetine cevaben yaptı.

Wang, raporun doğruyu söylemekten ve ABD'nin hegemonik ve zorba davranışlarını objektif bir şekilde dünyaya sunmaktan başka bir anlamı olmadığını söyledi.

ABD'nin güce dayalı ve zorlayıcı diplomasi anlayışına dikkat çeken Sözcü, bunun güçlü bir ülkenin tavrına benzemediğini ve Amerikalı büyükelçinin Washington'a gerçekleri bildirmesini önerdi.

Wang, "ABD hegemonya arayışı ya da zorbalıktan kaçınmalı, diğer ülkelerin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı göstermeli ve barış içinde birarada yaşama ile kazan-kazan sonuçlar elde etmenin yolunu aramalı" dedi.