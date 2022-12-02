Çin Dışişleri Bakanlığı: Abd, Çin'le İyi Geçinmenin Doğru Yolunu Bulmak İçin Çin'le Birlikte Çalışmalı

BEİJİNG, 1 Aralık (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zhao Lijian Perşembe günü yaptığı açıklamada, ABD'nin Çin ile geçinmenin doğru yolunu bulmak için Çin ile beraber çalışacağı yönündeki umudunu dile getirdi.

BEİJİNG, 1 Aralık (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zhao Lijian Perşembe günü yaptığı açıklamada, ABD'nin Çin ile geçinmenin doğru yolunu bulmak için Çin ile beraber çalışacağı yönündeki umudunu dile getirdi.

Basında yer alan haberlere göre, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, iki ülke liderinin Kasım ayında Bali'de verimli bir görüşme yaptıklarını söyledi. Blinken, yaklaşan Çin gezisinin, bu iletişimi sürdürmek, iki ülkenin herhangi bir çatışmadan kaçınabilmesi ve yalnızca Amerikalıları ve Çinlileri değil tüm dünyayı etkileyen konularda işbirliği yapabilmesini sağlamakla ilgili olacağını söyledi.

Zhao, buna karşılık yaptığı açıklamada, Çin Cumhurbaşkan Xi Jinping ve ABD Başkanı Joe Biden'ın Bali'de, Çin-ABD ilişkilerini ilgilendiren önemli konular ile dünya barışı ve kalkınma beklentileri ile ilgili konulara ilişkin samimi, derinlemesine, yapıcı ve stratejik görüşmeler yaptıklarını belirtti. Sözcü Zhao ayrıca liderlerin, iletişim ve etkileşimi güçlendirme, ayrıca tatbiki işbirliğini ilerletme konusunda da görüş birliğine vardıklarını belirtti.

Zhao, "İki takımın, iki lider arasında varılan ortak anlayış doğrultusunda hareket etmesi gerekiyor" dedi.

Sözcü, iki liderin belirlediği önceliklere uygun olarak, iki takımın diyalog ve iletişimi sürdürmesi, gerginlik ve farklılıkları yönetmesi, ayrıca değişim ve işbirliğini ilerletmesi gerektiğini, böylelikle Çin-ABD ilişkilerine olumlu bir enerji ve emniyet supabı ekleneceği, ayrıca bu çalkantılı ve değişen dünyaya istikrar ve kesinlik getirileceği vurguladı.

Zhao, "Bakan Blinken iki liderin görüşmesinin devamını getirmeyi umut ediyor. Çin de bunu memnuniyetle karşılıyor" dedi.

Sözcü, Çin tarafının her zaman ABD ile olan ilişkilerini, Cumhurbaşkanı Xi'nin önerdiği karşılıklı saygı, barış içinde birlikte yaşama ve kazan kazan anlayışına dayalı işbirliğini içeren üç prensibe uygun olarak değerlendirdiğini ve geliştirdiğini ifade etti.

Zhao, "İki büyük ülkenin birbiriyle iyi geçinmesinin doğru yolunu bulmak ve Çin-ABD ilişkilerini iki ülke ve bir bütün olarak dünyanın yararına olacak şekilde sağlam ve istikrarlı büyüme yoluna sokmak için, ABD'nin Çin ile aynı yönde çalışmasını ve iki liderin arasında varılan önemli ortak anlayışı eksiksiz şekilde yerine getirmesini, Çin-ABD ilişkileri için yol gösterici ilkeleri veya stratejik bir çerçeveyi ortaklaşa geliştireceğini umut ediyoruz" dedi.